Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 12:31 мск. В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года.
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Рынок нефти закрылся на выходные при цене чуть выше 50 долларов
Московский Комсомолец28 февраля в 23:04
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 21:06, Ашберн
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