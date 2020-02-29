Энергетика
ИзвестияЦена нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 28 февраля. Стоимость Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года. В ходе торгов цена на нефть Brent опускалась и достигала значения в $49,58 за баррель, сообщает RT.
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Мировые финансовые площадки лихорадит на фоне новостей о распространении коронавируса
Эхо Москвывчера в 05:01
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Происшествия
Потасовка фанатов «Спартака» и «Динамо» в метро попала на видео
В Сети появилось видео потасовки между фанатами футбольных клубов «Динамо» и «Спартак», произошедшей в столичном метро.
Общество
На Украину вернулись задержанные в Азовском море рыбаки
«На Украину вернулись рыбаки, которых недавно задержали россияне в Азовском море», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Россия направила два фрегата с ракетами «Калибр» к берегам Сирии
Ранее фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» неоднократно участвовали в российской операции против боевиков в Сирии.
Армия и оружие
В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу
В Польше начались крупнейшие за последние годы учения DEFENDER 2020, на которых отработают переброску американских войск в Европу, сообщил в Twitter министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак.
Политика
Эстония объяснила аннулирование визы журналиста «Известий»
Эстония объяснила аннулирование визы журналиста "Известий" Андрея Захарова тем, что, по данным властей, он может представлять угрозу безопасности, сообщили в пресс-службе издания.
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Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в Лахти
Российский лидер Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в финском Лаячхти.
Политика
Афганистан аннулирует соглашение с боевиками, если они нарушат его
Соглашение с исламистским движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет аннулировано, если им будут нарушены обязательства по начатому мирному процессу, заявили власти Афганистане, рассказал журналистам исполняющий обязанности министра национальной обороны Асадулла Халид, 29 февраля сообщает TOLOnews.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
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Минздрав России призвал не ездить в Китай, Южную Корею, Италию и Иран
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор России настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.
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Соболь с личной охраной посетила провальный марш Немцова в Москве
Радиоведущая «Вести FM» Анна Шафран рассказала о том, как Любовь Соболь, юрист «Фонда борьбы с Коррупцией» (признан иноагентом в России) пришла на провальный марш Немцова.
Армия и оружие
США помогут Турции воевать с Россией
Ранее о готовности Турции воевать с Россией заявил советник Тайипа Реджепа Эрдогана, член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки.
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
Экономика
В Великобританию вывезли российское золото на рекордные $5 млрд
Продажи российского золота за рубеж подскочили в 2019 году в восемь раз, при этом почти весь объем был вывезен в Великобританию.
Общество
В парке «Остров мечты» ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия
В день открытия в парке "Остров мечты" ожидаются около 30-40 тысяч посетителей, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
Армия и оружие
Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
Происшествия
Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском
Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал не выезжать за границу из-за коронавируса
Россиянам на время эпидемии вируса COVID-2019 стоит как можно реже выезжать за границу - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Экономика
Названы регионы, где новые квартиры продают по цене ниже себестоимости
Специально для "Российской газеты" Валерий Емельянов, аналитик ИК "Фридом Финанс", сравнил цены в Москве и в регионах, а также назвал города, где застройщики продают жилье по заниженным ценам.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
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400 тыс. немцев могут потерять работу из-за электрокаров
Из-за распространения электрокаров работы могут лишиться 400 тысяч жителей Германии.
Происшествия
В Иране попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом
В иранском городе Бендер-Аббас местные жители попытались сжечь больницу, куда, предположительно, привезли несколько человек, у которых был выявлен коронавирус.
Армия и оружие
США закрыли крупнейшую зарубежную военную базу из-за коронавируса
Соединенные Штаты временно закрыли свою базу в Южной Корее, которая считается крупнейшим американским военным объектом за пределами страны.
Спорт
Погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников
Наука
Учёные ДВФУ разработали новый способ распознавать опасные газы
Ученые облучили находящиеся в воде наночастицы диоксида титана лазером и добавили к ним химический раствор с ионами золота.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
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