Энергетика

ИзвестияИзвестияЦена нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 28 февраля. Стоимость Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года. В ходе торгов цена на нефть Brent опускалась и достигала значения в $49,58 за баррель, сообщает RT.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $49

ТАССвчера в 11:12

Цена нефти впервые более чем за 2,5 года упала ниже $49

РБКвчера в 12:00

Цены на нефть марки WTI опускаются более чем на 5%

RT на русскомвчера в 10:27

Цена нефти Brent обновила минимум 2017 года

News.ruвчера в 11:16

Рынок нефти закрылся на выходные при цене чуть выше 50 долларов

Московский Комсомолецвчера в 23:04

Цена нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

Известиявчера в 05:43

Мировые финансовые площадки лихорадит на фоне новостей о распространении коронавируса

Эхо Москвывчера в 05:01
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Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии

Ведомости 05:56
Происшествия

Потасовка фанатов «Спартака» и «Динамо» в метро попала на видео

В Сети появилось видео потасовки между фанатами футбольных клубов «Динамо» и «Спартак», произошедшей в столичном метро.
Известия 09:44
Общество

На Украину вернулись задержанные в Азовском море рыбаки

«На Украину вернулись рыбаки, которых недавно задержали россияне в Азовском море», — говорится в сообщении.
RT на русском 06:54
Армия и оружие

Россия направила два фрегата с ракетами «Калибр» к берегам Сирии

Ранее фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» неоднократно участвовали в российской операции против боевиков в Сирии.
Говорит Москва вчера в 01:27
Армия и оружие

В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу

В Польше начались крупнейшие за последние годы учения DEFENDER 2020, на которых отработают переброску американских войск в Европу, сообщил в Twitter министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак.
РИА Новости 03:32
Политика

Эстония объяснила аннулирование визы журналиста «Известий»

Эстония объяснила аннулирование визы журналиста "Известий" Андрея Захарова тем, что, по данным властей, он может представлять угрозу безопасности, сообщили в пресс-службе издания.
РИА Новости 09:07
Спорт

Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в Лахти

Российский лидер Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в финском Лаячхти.
Российская газета 08:07
Политика

Афганистан аннулирует соглашение с боевиками, если они нарушат его

Соглашение с исламистским движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет аннулировано, если им будут нарушены обязательства по начатому мирному процессу, заявили власти Афганистане, рассказал журналистам исполняющий обязанности министра национальной обороны Асадулла Халид, 29 февраля сообщает TOLOnews.
Красная весна 07:43
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 08:00
Здоровье

Минздрав России призвал не ездить в Китай, Южную Корею, Италию и Иран

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор России настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.
REGNUM 08:48
Общество

Соболь с личной охраной посетила провальный марш Немцова в Москве

Радиоведущая «Вести FM» Анна Шафран рассказала о том, как Любовь Соболь, юрист «Фонда борьбы с Коррупцией» (признан иноагентом в России) пришла на провальный марш Немцова.
Слово и Дело 08:48
Армия и оружие

США помогут Турции воевать с Россией

Ранее о готовности Турции воевать с Россией заявил советник Тайипа Реджепа Эрдогана, член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки.
Свободная Пресса 03:03
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
RT на русском 07:30
Экономика

В Великобританию вывезли российское золото на рекордные $5 млрд

Продажи российского золота за рубеж подскочили в 2019 году в восемь раз, при этом почти весь объем был вывезен в Великобританию.
Газета.Ru вчера в 10:02
Общество

В парке «Остров мечты» ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия

В день открытия в парке "Остров мечты" ожидаются около 30-40 тысяч посетителей, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
РИА Новости 05:54
Армия и оружие

Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе

Piter.tv 27 февраля в 07:47
Происшествия

Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском

Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
Газета.Ru 01:07
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал не выезжать за границу из-за коронавируса

Россиянам на время эпидемии вируса COVID-2019 стоит как можно реже выезжать за границу - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru 04:38
Экономика

Названы регионы, где новые квартиры продают по цене ниже себестоимости

Специально для "Российской газеты" Валерий Емельянов, аналитик ИК "Фридом Финанс", сравнил цены в Москве и в регионах, а также назвал города, где застройщики продают жилье по заниженным ценам.
Российская газета 27 февраля в 22:00
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Известия 27 февраля в 22:01
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Вести.Ru вчера в 11:12
Авто

400 тыс. немцев могут потерять работу из-за электрокаров

Из-за распространения электрокаров работы могут лишиться 400 тысяч жителей Германии.
Shraibikus News 02:23
Происшествия

В Иране попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом

В иранском городе Бендер-Аббас местные жители попытались сжечь больницу, куда, предположительно, привезли несколько человек, у которых был выявлен коронавирус.
Lenta.ru 08:38
Армия и оружие

США закрыли крупнейшую зарубежную военную базу из-за коронавируса

Соединенные Штаты временно закрыли свою базу в Южной Корее, которая считается крупнейшим американским военным объектом за пределами страны.
Комсомольская правда вчера в 11:10
Спорт

Погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

ТАСС Спорт 07:57
Наука

Учёные ДВФУ разработали новый способ распознавать опасные газы

Ученые облучили находящиеся в воде наночастицы диоксида титана лазером и добавили к ним химический раствор с ионами золота.
Ежедневные Новости Владивостока вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ вчера в 06:30
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия 27 февраля в 16:02
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru вчера в 23:28
Футбол

ЦСКА ушел от поражения в домашнем матче РПЛ с «Уралом»

РИА Новости 08:05
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