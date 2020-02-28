Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель

Стоимость нефти марки Brent в четверг упала ниже 52 долларов за баррель, что произошло впервые с декабря 2018 года, свидетельствуют данные торгов.
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Цена нефти Brent упала ниже $50 впервые с июля 2017 года

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Цена нефти Brent опустилась ниже $49 за баррель

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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель

РИА Новости26 февраля в 21:39
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Комментарии

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В Москве подрались болельщики «Спартака» и «Динамо».
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Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросил его уйти с пути турецких военных в Сирии.
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В Австралии скончался 78-летний местный житель, который ранее отправился в круиз на лайнере Diamond Princess.
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Граждане Украины с первого марта смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту.
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В сообщении компании говорится, что подобное решение принято из-за снижения спроса на эти рейсы. Возобновить полеты планируется с 25 апреля.
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 08:00
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Актер потребовал 80 млн рублей от Михалкова

RuNews24.ru 03:32
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Симоньян сообщила о нападении на журналистов «Sputnik Турция»

Неизвестные ворвались в дома к трем сотрудникам агентства «Sputnik Турция» в Анкаре, обвинив их в предательстве родины, сообщила в Twitter главный редактор RT Маргарита Симоньян.
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Кедми рассказал, как Россия может росчерком пера убрать США с их базами из Японии

Кедми предположил, что РФ готова передать Токио два из четырех Южно-Курильских островов по условиям соглашения 1956 года (Хабомаи и Шикотан), но только при условии ликвидации американских военных баз на всей японской территории с выходом частей ВС США из этой страны.
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О своем решении выбыть из предвыборной гонки миллиардер объявил после того, как ему не удалось победить на праймериз в Южной Каролине.
РБК 22:24
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Ученый назвал последствия ядерного удара для США

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Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета

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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
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В Крыму задержан лжесотрудник ФСБ

В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ, который предлагал за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры региона.
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«Монако» Головина сыграл вничью с «Реймсом»

В очередном матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу "Монако" сыграл вничью с "Реймсом".
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Новак Джокович выиграл теннисный турнир в Дубае

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Валерий Карпин пожаловался на запрет разговоров о судействе

После матча 20-го тура чемпионата России по футболу, где «Ростов» сыграл вничью с грозненским «Ахматом», болельщиков и футбольной общественности возникло много вопросов к судейству.
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Лыжник Большунов выиграл серебряную медаль на этапе Кубка мира в Лахти

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Квят стал десятым в последний день предсезонных тестов «Формулы-1»

Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в заключительный день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне показал десятое время, уступив победителю 0,718 секунды.
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Прервалась беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ

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Ветер стал самым востребованным источником чистой энергии в США

В 2019 году ветер стал самым массовым источником возобновляемой энергии в США.
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В России могут внести изменения в закон о валютном регулировании

Кабинет министров страны одобрил поправки в закон о валютном регулировании, а также о контроле для снижения административной нагрузки на экспортеров из РФ, сообщает Газета.ru.
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25 лет со дня смерти. Какой была жизнь Владислава Листьева

1 марта исполнится 25 лет со дня смерти легендарного российского телеведущего Владислава Листьева.
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