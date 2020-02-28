Энергетика
РИА НовостиЦена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
Стоимость нефти марки Brent в четверг упала ниже 52 долларов за баррель, что произошло впервые с декабря 2018 года, свидетельствуют данные торгов.
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Мировые финансовые площадки лихорадит на фоне новостей о распространении коронавируса
Эхо Москвывчера в 05:01
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Комментарии
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В штате Вашингтон объявили режим ЧП из-за коронавируса
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении чрезвычайного положения на территории штата в связи с распространением нового коронавируса и первой зафиксированной в стране смертью от COVID-19, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте губернатора.
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В Москве подрались болельщики «Спартака» и «Динамо».
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросил его уйти с пути турецких военных в Сирии.
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В Австралии от коронавируса умер 78-летний мужчина
В Австралии скончался 78-летний местный житель, который ранее отправился в круиз на лайнере Diamond Princess.
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Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
Граждане Украины с первого марта смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту.
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В сообщении компании говорится, что подобное решение принято из-за снижения спроса на эти рейсы. Возобновить полеты планируется с 25 апреля.
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Политика
Кедми рассказал, как Россия может росчерком пера убрать США с их базами из Японии
Кедми предположил, что РФ готова передать Токио два из четырех Южно-Курильских островов по условиям соглашения 1956 года (Хабомаи и Шикотан), но только при условии ликвидации американских военных баз на всей японской территории с выходом частей ВС США из этой страны.
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Ученый назвал последствия ядерного удара для США
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Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
Специалисты Роспотребнадзора в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечается 1 марта, посоветовали закаляться и не пить.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
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В Крыму задержан лжесотрудник ФСБ
В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ, который предлагал за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры региона.
Футбол
«Монако» Головина сыграл вничью с «Реймсом»
В очередном матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу "Монако" сыграл вничью с "Реймсом".
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Футбол
Валерий Карпин пожаловался на запрет разговоров о судействе
После матча 20-го тура чемпионата России по футболу, где «Ростов» сыграл вничью с грозненским «Ахматом», болельщиков и футбольной общественности возникло много вопросов к судейству.
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Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone
Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
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Квят стал десятым в последний день предсезонных тестов «Формулы-1»
Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в заключительный день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне показал десятое время, уступив победителю 0,718 секунды.
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Прервалась беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ
Экономика
Ветер стал самым востребованным источником чистой энергии в США
В 2019 году ветер стал самым массовым источником возобновляемой энергии в США.
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В России могут внести изменения в закон о валютном регулировании
Кабинет министров страны одобрил поправки в закон о валютном регулировании, а также о контроле для снижения административной нагрузки на экспортеров из РФ, сообщает Газета.ru.
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25 лет со дня смерти. Какой была жизнь Владислава Листьева
1 марта исполнится 25 лет со дня смерти легендарного российского телеведущего Владислава Листьева.