Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $55
В последний раз цена нефти находилась ниже $55 за баррель 13 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,92% - до $49,92 за баррель.
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