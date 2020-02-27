Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $55

В последний раз цена нефти находилась ниже $55 за баррель 13 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,92% - до $49,92 за баррель.
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Цены на нефть Brent и WTI падают на 3%

ТАСС00:59

Brent торгуется уже по $50

Вестник Кавказа01:09

Цены на нефть снижаются

RT на русском00:06

Нефть продолжает быстро дешеветь на сохраняющихся тревогах из-за COVID-19

Интерфакс00:36

Нефть приближается к важному рубежу

REGNUM01:46

Стоимость нефти марки Brent упала ниже $51 впервые с конца 2018 года

News.ruвчера в 09:38

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на май на Лондонской нефтяной бирже 27 февраля в 15:01 MSK составил $51.52 за баррель

АК&Мвчера в 07:14
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Хоккей

Шайба Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения «Сан-Хосе»

Российский нападающий "Дэвилз" Никита Гусев набрал в матче одно очко, забросив вторую шайбу своей команды.
Газета.Ru 01:27
Общество

«Коммерсантъ»: Дворкович покинет совет директоров РЖД

Совет директоров ОАО РЖД могут покинуть председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и заместитель министра экономики Михаил Расстригин.
Ведомости вчера в 21:29
Происшествия

Экс-полковника Захарченко обвинили во взятке на 1,5 млрд рублей

Рифей-Пермь вчера в 09:26
Армия и оружие

Герасимов обратил внимание Франции на антироссийские учения НАТО

Ге Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в четверг встретился со своим французским коллегой Франсуа Лекуэнтром и обсудил с ним действия НАТО.
ФАН вчера в 08:06
Общество

Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд

Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
СитиТрафик 25 февраля в 22:49
Общество

Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром

Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома.
REGNUM вчера в 07:30
Политика

Глава ФНПР пояснил, как будет оплачиваться выходной 22 апреля

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что 22 апреля, на которое назначили проведение голосования по поправкам в Конституцию, будет юридически оплаченным выходным днем.
Газета.Ru 01:20
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 26 февраля в 10:27
Общество

FT: Сигала оштрафовали на 314 тысяч долларов за рекламу криптовалюты

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала голливудского актера Стивена Сигала на 314 тысяч долларов по обвинению в сокрытии финансовых гонораров, полученных за рекламу криптовалюты, пишет газета Financial Times.
РИА Новости вчера в 22:51
Происшествия

В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин

В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей.
Российская газета вчера в 11:12
Происшествия

В Саратове полиция начала проверку после нападения на водителя такси

РБК вчера в 10:08
Происшествия

Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Газета.Ru вчера в 17:29
Армия и оружие

Турция опубликовала видео ударов по Сирии

Официальное турецкое информагентство Anadolu заявило, что за 17 дней Турция уничтожила в провинции Идлиб около 130 единиц сирийской военной техники: 55 танков, 18 бронированных машин и еще 21 военную машину, 29 гаубиц и три вертолета.
Взгляд.ру вчера в 22:26
Политика

Россия приостанавливает въезд граждан Ирана

«С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 г. по московскому времени: ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском 01:40
Шоу-бизнес

Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание

В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Gazeta.SPb вчера в 15:39
Авто

Geely начала продажи оригинального кроссовера Geely Icon

Официально стартовали продажи паркетного джипа Geely Icon от китайской компании Geely.
ToDay News Ufa 26 февраля в 03:06
Армия и оружие

Япония опубликовала фото сопровождения российского Су-34

Министерство обороны Японии опубликовало фотографию сопровождения истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России к северу от острова Хоккайдо.
Взгляд.ру 01:11
Биатлон

IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ

Международный союз биатлонистов (IBU) исключил сборную Норвегии из итогового протокола смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
RT на русском вчера в 13:56
Армия и оружие

Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США

Газета.Ru вчера в 22:51
Футбол

Наставник «Арсенала» Артета прокомментировал вылет из ЛЕ

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Лиги Европы сезона-2019/20.
Газета.Ru вчера в 18:57
Шоу-бизнес

Кудрявцева родила дочку после трех попыток ЭКО

Ведущая верит в приметы и сглазы В 2018 году Лера Кудрявцева подарила 32-летнему хоккеисту Игорю Макарову долгожданную дочь, которую назвали Марией.
WomanHit.ru вчера в 10:43
Здоровье

В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
RT на русском 00:17
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
ТАСС вчера в 02:26
Происшествия

Фигурант дела «Сети» отрицает причастность к убийству

МР7.ру вчера в 08:15
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Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Lenta.ru 01:37
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Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США

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Агузарова посетила шоу Галкина с каменным лицом

Артистка пришла на съемки в эпатажном ярком костюме, но большинство зрителей увидели, что ее лицо претерпело существенные изменения.
Pravda.Ru вчера в 08:22
Хоккей

«Бостон» обыграл «Даллас», Гурьянов забросил шайбу

«Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас Старз» (4:3). Нападающий «звёзд» Денис Гурьянов отметился голом.
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Происшествия

Экс-глава УМВД по Камчатке получил срок за превышение полномочий

РИА Новости 01:32
Общество

Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

По последним данным, новым типом коронавируса в мире заболели около 80,3 тысячи человек.
Краснодарские известия вчера в 04:35
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