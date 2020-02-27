Стоимость нефти марки Brent в четверг упала ниже 52 долларов за баррель, что произошло впервые с декабря 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель

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