Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель

Стоимость нефти марки Brent в четверг упала ниже 52 долларов за баррель, что произошло впервые с декабря 2018 года, свидетельствуют данные торгов.
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Эксперты: котировки Brent могут опуститься ниже $50 за баррель до заседания ОПЕК+

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АК&М07:14

Стоимость нефти марки Brent упала ниже $51 впервые с конца 2018 года

News.ru09:38

Цена нефти Brent опустилась ниже $51 за баррель

RT на русском09:15

Цена на нефть Brent опустилась ниже $51 впервые с 2018 года

REGNUM09:17

Цены на нефть упали более чем на 2% на новостях о COVID-19

Интерфакс06:22

Brent продолжает падение, подешевев до $51

Вестник Кавказавчера в 23:06
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