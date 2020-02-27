Энергетика
РИА НовостиЦена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
Стоимость нефти марки Brent в четверг упала ниже 52 долларов за баррель, что произошло впервые с декабря 2018 года, свидетельствуют данные торгов.
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Комментарии
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Немецкая биатлонистка Вильхельм потребовала извинений от Логинова
Немецкая биатлонистка Кати Вильхельм потребовала от россиянина Александра Логинова извинений за применение допинга.
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В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Синоптик отметил, что еще больший контраст, то есть превышение средних значений, будет в арктической зоне Урала и Западной Сибири.
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Четыре человека погибли при ДТП в Кузбассе
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РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Биатлон
IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ
Международный союз биатлонистов (IBU) исключил сборную Норвегии из итогового протокола смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
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Сахалинские подростки подожгли стройматериалы на полмиллиона рублей
Как оказалось, молодые люди зашли на территорию строящегося объекта и решили из хулиганских побуждений поджечь утеплитель и другие строительные материалы, затем поспешили скрыться.
Армия и оружие
Sohu: созданная из зенитного орудия русская винтовка поражает своей мощью
В Донбассе появилось еще более мощное оружие, оснащенное снайперским прицелом, которое использует снаряды от зенитного орудия.
Хоккей
Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина
Первые встречи плей-офф Кубка Гагарина стартуют 1 марта.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Армия и оружие
Турция ждет решение НАТО по ситуации в Идлибе
Правительство Турции уверено, что сирийская армия в Идлибе напала на НАТО. Анкара обсудит с представителями альянса сложившуюся ситуацию.
Здоровье
Ученые назвали способ продлить жизнь на несколько лет
Ученые из Бригамской женской больницы в Бостоне выяснили, что интенсивный контроль за кровяным давлением способен продлить жизнь на несколько лет.
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Командующий ВМС Украины пожаловался на возросшую мощь ЧФ России
За последние шесть лет боевой потенциал российского Черноморского флота (ЧФ) значительно увеличился, заявил командующий ВМФ Украины, адмирал Игорь Воронченко 26 февраля на форуме Age of Crimea.
Технологии
В Google Translate появился татарский язык
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Давид Манукян устроили ролевые игры
Оказывается, Бузова и её избранник любят ролевые игры и активно практикуют их в постели.
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На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ
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Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Игры
В сети появились первые скриншоты Baldur’s Gate 3
Сегодня впервые были опубликованы первые скриншоты грядущей игры Baldur’s Gate 3. Публикация состоялась за несколько часов до официальной презентации игры на французском портале JeuxActu.
Здоровье
Минздрав подсчитает больных СМА в России
В ведомстве подсчитали, что для закупки препаратов тем пациентам, которые уже начали получать лечение, в 2020 году требуется 239 миллионов рублей.
Политика
Посольство России посоветовало американским властям посетить Крым
В диппредставительстве отметили, что за последние шесть лет после присоединения Крыма к России власти США так и не приехали на полуостров, чтобы увидеть положение дел в республике.
Политика
В России 22 апреля объявят выходным для голосования по Конституции
Дата выпадает на среду, но день объявят выходным, причём — оплачиваемым, сообщает РБК.
Путешествия
Туроператоры приостановили продажу туров в Италию
Ранее 27 февраля Ростуризм рекомендовал туристическим компаниям приостановить продажу путевок в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах в связи с коронавирусом.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Если за сезон 2020-2021 годов ситуация не изменится, то могут закрыться и другие сахарные заводы РФ.
Здоровье
Число вылечившихся от коронавируса в Китае превысило 36 тыс. человек
В общей сложности излечиться от вируса удалось 36 117 пациентам, а число прошедших обследование на предмет выявления вируса по всей стране превысило 656 тыс. человек.