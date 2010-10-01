Мировые цены на нефть падают в ходе торгов в пределах 4%, стоимость марки Brent опустилась ниже $51 за баррель, обновив минимум с декабря 2018 года.

Цена нефти Brent опустилась ниже $51 за баррель

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