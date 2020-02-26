Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $52

В последний раз цена нефти находилась ниже $52 за баррель 26 декабря 2018 года. Стоимость нефти марки WTI снижается на 1,40% - до $48,05 за баррель.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $52

ТАССвчера в 21:10

Цена на нефть Brent опустилась ниже $52 впервые с декабря 2018 года

REGNUMвчера в 21:55

Котировки нефти перешли к снижению, WTI упала до минимума за год

Росбалтвчера в 06:30

Нефть Brent подешевела до минимума с января 2019-го

News.ruвчера в 14:05

Цена нефти Brent опустилась ниже $53 впервые с 2 января 2019 года

RT на русскомвчера в 13:59

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 53 долларов

Красная веснавчера в 14:33

Нефть марки Brent накануне подешевела на бирже почти на 3% на фоне опасений из-за коронавируса

Эхо Москвы25 февраля в 17:05
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Политика

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Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Газета.Ru вчера в 05:08
Политика

Предвыборный штаб Трампа подал в суд на газету The New York Times

Предвыборный штаб Дональда Трампа подал иск в Верховный суд США к газете с за публикацию ложных заявлений.
Вести.Ru вчера в 22:51
Политика

В Госдуме предложили сажать на 12 лет за пропаганду наркотиков в Сети

Президент России Владимир Путин дал поручение подготовить поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков через интернет в октябре прошлого года.
РБК вчера в 16:01
Политика

Путин поддержал закрепление в Конституции слов о детях

Президент России Владимир Путин поддержал предложение членов рабочей группы по поправкам в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети – важнейшее достояние России".
РЕН ТВ вчера в 08:59
Спорт

Олимпийский чемпион Мо Фара избежал наказания за применение допинга

НТВ 25 февраля в 03:50
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»

Piter.tv вчера в 05:00
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Гвардиола: «Сити» пропустил тогда, когда был лучше «Реала» по игре

Да, "Сити" пропустил тогда, когда был лучше мадридцев по игре. Когда лучше был "Реал", мы забили - таков футбол.
Газета.Ru вчера в 21:25
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершили попытку покушения. Об этом сообщается на сайте правозащитной ассоциации VAYFOND.
Lenta.ru вчера в 15:05
Политика

Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Россия доказывала на суде, что Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), на основании которого судились экс-акционеры ЮКОСа, применялся временно, за исключением тех положений, которые противоречили российским законам, и среди этих неприменяемых положений была статья о разрешении споров с инвесторами в международном арбитраже.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций

Министерство обороны России ко Дню Сил специальных операций опубликовало видео, на котором показана работа российского спецназа.
RT на русском вчера в 22:41
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло на 29 человек

Московский Комсомолец вчера в 22:41
Политика

Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма, говорится в распространенном в среду заявлении главы госдепартамента.
РИА Новости вчера в 23:47
Политика

Лавров осадил грузинских журналисток, «атаковавших» делегацию из РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил грузинским журналисткам, которые «напали» на делегацию РФ в Женеве.
iReactor 25 февраля в 12:04
Общество

На самом деле он не ваш: что в Красноярске нельзя делать с балконом

Ошибка 6. Объединять комнату с лоджией Объединять комнату с лоджией запрещено, потому что вместе с этим многие жильцы меняют расположение радиаторов, вынося их на балкон, создавая тем самым проблемы общей системе теплоснабжения.
НГС24 вчера в 19:30
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия вчера в 05:29
Общество

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
РИА Новости вчера в 18:45
Армия и оружие

Авиадвигатель ПД-14 проходит сертификацию для признания в Европе

Авиационный регистр Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК) занимается сертификацией двигателя ПД-14, рассказали «Ведомостям» несколько человек, знакомых с вопросом.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Здоровье

Выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках

Свердловский министр здравоохранение Андрей Цветков выступил с инициативой о введении запрета для выпускников медицинских вузов на работу в частных клиниках и больницах.
News.ru 25 февраля в 07:16
Общество

В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан — «такси от банка».
Известия вчера в 16:00
Происшествия

Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды

РИА Новости вчера в 07:02
Происшествия

Школьник из Минусинска находится в коме после избиения и ошибок врачей

В Минусинске Красноярского края подростки избили 11-летнего мальчика, а врачи недооценили тяжесть его травмы.
Росбалт вчера в 07:54
Здоровье

От Башкирии отступает эпидемия гриппа и ОРВИ

В региональном Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболевших ОРВИ и гриппом в Башкирии.
ProUfu.ru вчера в 11:55
Хоккей

«Фанаты в Филадельфии звонили мне в номер и кричали: «Мы тебя убьем!» Разговор с Дарюсом Каспарайтисом

Наш обозреватель вместе с комментатором «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ» Дарьей Мироновой взяли интервью у знаменитого Дарюса Каспарайтиса, который на несколько дней прилетел из Майами в Москву.
Матч ТВ вчера в 14:11
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Олимпийская чемпионка из Германии ждет от Логинова извинений за допинг

РИА Новости вчера в 06:27
Армия и оружие

Сирийцы перебросили российские гаубицы «Мста-Б» на фронт в Идлибе

Сирийцы перебросили российские гаубицы "Мста-Б" на фронт в Идлибе. Журналисты из Ruptly опубликовали видео процесса на своем YouTube-канале.
Piter.tv вчера в 07:09
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В библиотеку PS Plus добавляют Shadow of the Colossus и Sonic Forces

Astera вчера в 14:34
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Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru 25 февраля в 02:35
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Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир

Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Дождь 25 февраля в 14:21
Общество

Коронавирус диагностировали у украинки в Италии

В среду украинку отправили в больницу, где у нее были взяты анализы на коронавирус, которые дали положительный результат.
Известия вчера в 20:53
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В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
Новые Известия вчера в 03:05
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