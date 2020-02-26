Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $52
В последний раз цена нефти находилась ниже $52 за баррель 26 декабря 2018 года. Стоимость нефти марки WTI снижается на 1,40% - до $48,05 за баррель.
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Нефть марки Brent накануне подешевела на бирже почти на 3% на фоне опасений из-за коронавируса
Эхо Москвы25 февраля в 17:05
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