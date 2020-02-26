Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $52
В последний раз цена нефти находилась ниже $52 за баррель 26 декабря 2018 года. Стоимость нефти марки WTI снижается на 1,40% - до $48,05 за баррель.
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Нефть марки Brent накануне подешевела на бирже почти на 3% на фоне опасений из-за коронавируса
Эхо Москвы25 февраля в 17:05
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Комментарии
Армия и оружие
Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций
Политика
Штаб Трампа подал в суд на NYT за обвинения в сговоре с Россией
«Иск, поданный в Верховный суд штата Нью-Йорк, направлен на привлечение организации к ответственности за намеренную публикацию ложных заявлений против кампании президента», — говорится в заявлении старшего юрисконсульта Трампа Дженны Эллис, размещенном в Twitter штаба.
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Моногорода планируют спасать с помощью уплотнения
Моногорода предложили уплотнить для сокращения расходов.
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Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
«Крымский» аргумент адвокаты бывших акционеров ЮКОСа предложили суду в 2017 году: с их точки зрения, российский Конституционный суд в 2014 году подтвердил, что временно применяемое соглашение имеет обязательную силу для России до ратификации и несмотря на расхождения между таким договором и существующими нормами российского права.
Политика
В Башкирии предлагают вернуть прежний пенсионный возраст
В Башкирии предложили вернуть прежний пенсионный возраст.
Футбол
Фернандо Морьентес рассказал, чего не хватает российскому футболу
Globallookpress Бывший футболист "Реала", "Монако" и "Ливерпуля" Фернандо Морьентес считает, что чемпионату России действительно стоит ориентироваться на испанскую Примеру.
Политика
Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.
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В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан — «такси от банка».
Политика
Соловьев выгнал бывшего украинского депутата из студии после спора об УПА
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» после спора об Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России).
Общество
У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус
Диагноз "новая коронавирусная инфекция" подтвердился у троих россиян с круизного лайнера Diamond Princess.
Армия и оружие
Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха
Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
Шоу-бизнес
Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова
В конце мая прошлого года Катя и Артем устроили свадебную церемонию в США, а теперь решили узаконить свои отношения в России.
Общество
Роспотребнадзор назвал возможные пути заражения коронавирусом
Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян подралась с сестрой в эфире шоу
Ким Кардашьян подралась с сестрой в эфире шоу Ким Кардашьян подралась со старшей сестрой.
Политика
Исинбаева не пришла на встречу Путина с рабочей группой по Конституции
Политика
Захарова назвала жалким зрелищем поведение журналисток из Грузии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток с телеканалов Imedi и 1TVGe, устроивших крик и толкотню в ходе попыток задать вопросы главе МИД РФ Сергею Лаврову.
Происшествия
Стрельбу на пивоваренном заводе в Милуоки устроил уволенный сотрудник
Как сообщил телеканал 12abc, стрелявший на заводе MillerCoors в американском городе Милуоки, штат Висконсин, оказался уволенный ранее сотрудник.
Армия и оружие
Авиадвигатель ПД-14 проходит сертификацию для признания в Европе
Авиационный регистр Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК) занимается сертификацией двигателя ПД-14, рассказали «Ведомостям» несколько человек, знакомых с вопросом.
Политика
Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург
Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный разводится с Агатой Муцениеце после 9 лет брака
32-летний Павел Прилучный и без недели 31-летняя Агата Муцениеце разводятся после девяти лет брака.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2 744 человек
Сообщается о 78 497 заболевших. Число летальных исходов при заболевании новым типом коронавируса — 2019-nCoV выросло до 2 744.
Общество
На самом деле он не ваш: что в Красноярске нельзя делать с балконом
Ошибка 6. Объединять комнату с лоджией Объединять комнату с лоджией запрещено, потому что вместе с этим многие жильцы меняют расположение радиаторов, вынося их на балкон, создавая тем самым проблемы общей системе теплоснабжения.
Политика
Сурков объяснил свой уход из Кремля
Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
Гаджеты
Huawei P40 Lite вышел в Испании без сервисов Google
Накануне вечером китайская компания Huawei представила в Испании смартфон P40 Lite. По сути, это переименованный Nova 6 SE.
Политика
Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
Посольство России обратилось к властям США со срочным запросом о медицинской помощи находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко в связи с резким ухудшением его здоровья.
Происшествия
Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды
Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.
Общество
«Volvo» представила 15-метровую башню из собственных грузовиков
Для строительства башни использовали Volvo FH, FH16, FM и Volvo FMX. Данные модели используются для эксплуатации в тяжелых условиях.
Энергетика
CША и Великобритания резко нарастили закупку российской нефти
Соединенные Штаты, Великобритания и Турция в 2019 году значительно увеличили импорт российской сырой нефти.