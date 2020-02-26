Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $52

В последний раз цена нефти находилась ниже $52 за баррель 26 декабря 2018 года. Стоимость нефти марки WTI снижается на 1,40% - до $48,05 за баррель.
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Нефть Brent подешевела до минимума с января 2019-го

News.ruвчера в 14:05

Цена на нефть Brent опустилась ниже $52 впервые с декабря 2018 года

REGNUMвчера в 21:55

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 53 долларов

Красная веснавчера в 14:33

Цена нефти Brent опустилась ниже $53 впервые с 2 января 2019 года

RT на русскомвчера в 13:59

Цена нефти Brent опустилась ниже $52

ТАССвчера в 21:10

Котировки нефти перешли к снижению, WTI упала до минимума за год

Росбалтвчера в 06:30

Нефть марки Brent накануне подешевела на бирже почти на 3% на фоне опасений из-за коронавируса

Эхо Москвы25 февраля в 17:05
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Комментарии

Армия и оружие

Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций

RT на русском вчера в 22:41
Политика

Штаб Трампа подал в суд на NYT за обвинения в сговоре с Россией

«Иск, поданный в Верховный суд штата Нью-Йорк, направлен на привлечение организации к ответственности за намеренную публикацию ложных заявлений против кампании президента», — говорится в заявлении старшего юрисконсульта Трампа Дженны Эллис, размещенном в Twitter штаба.
Известия вчера в 19:30
Общество

Моногорода планируют спасать с помощью уплотнения

Моногорода предложили уплотнить для сокращения расходов.
Известия вчера в 17:45
Политика

Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

«Крымский» аргумент адвокаты бывших акционеров ЮКОСа предложили суду в 2017 году: с их точки зрения, российский Конституционный суд в 2014 году подтвердил, что временно применяемое соглашение имеет обязательную силу для России до ратификации и несмотря на расхождения между таким договором и существующими нормами российского права.
РБК вчера в 23:00
Политика

В Башкирии предлагают вернуть прежний пенсионный возраст

В Башкирии предложили вернуть прежний пенсионный возраст.
UfacityNews.ru вчера в 23:59
Футбол

Фернандо Морьентес рассказал, чего не хватает российскому футболу

Globallookpress Бывший футболист "Реала", "Монако" и "Ливерпуля" Фернандо Морьентес считает, что чемпионату России действительно стоит ориентироваться на испанскую Примеру.
РЕН ТВ вчера в 20:54
Политика

Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.
Городовой вчера в 05:46
Общество

В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан — «такси от банка».
Известия вчера в 16:00
Политика

Соловьев выгнал бывшего украинского депутата из студии после спора об УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» после спора об Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России).
Lenta.ru вчера в 22:55
Общество

У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус

Диагноз "новая коронавирусная инфекция" подтвердился у троих россиян с круизного лайнера Diamond Princess.
ТАСС вчера в 10:05
Армия и оружие

Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
Lenta.ru вчера в 14:12
Шоу-бизнес

Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова

В конце мая прошлого года Катя и Артем устроили свадебную церемонию в США, а теперь решили узаконить свои отношения в России.
Uznayvse.ru 25 февраля в 09:25
Общество

Роспотребнадзор назвал возможные пути заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 11:42
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян подралась с сестрой в эфире шоу

Ким Кардашьян подралась с сестрой в эфире шоу Ким Кардашьян подралась со старшей сестрой.
Экспресс газета вчера в 05:37
Политика

Исинбаева не пришла на встречу Путина с рабочей группой по Конституции

РИА Новости вчера в 09:59
Политика

Захарова назвала жалким зрелищем поведение журналисток из Грузии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток с телеканалов Imedi и 1TVGe, устроивших крик и толкотню в ходе попыток задать вопросы главе МИД РФ Сергею Лаврову.
REGNUM вчера в 01:35
Происшествия

Стрельбу на пивоваренном заводе в Милуоки устроил уволенный сотрудник

Как сообщил телеканал 12abc, стрелявший на заводе MillerCoors в американском городе Милуоки, штат Висконсин, оказался уволенный ранее сотрудник.
Известия вчера в 20:08
Армия и оружие

Авиадвигатель ПД-14 проходит сертификацию для признания в Европе

Авиационный регистр Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК) занимается сертификацией двигателя ПД-14, рассказали «Ведомостям» несколько человек, знакомых с вопросом.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Политика

Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург

Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
RT на русском вчера в 08:47
Шоу-бизнес

Павел Прилучный разводится с Агатой Муцениеце после 9 лет брака

32-летний Павел Прилучный и без недели 31-летняя Агата Муцениеце разводятся после девяти лет брака.
MOS.news 24 февраля в 04:31
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Lenta.ru вчера в 15:05
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2 744 человек

Сообщается о 78 497 заболевших. Число летальных исходов при заболевании новым типом коронавируса — 2019-nCoV выросло до 2 744.
NewInform вчера в 21:25
Общество

На самом деле он не ваш: что в Красноярске нельзя делать с балконом

Ошибка 6. Объединять комнату с лоджией Объединять комнату с лоджией запрещено, потому что вместе с этим многие жильцы меняют расположение радиаторов, вынося их на балкон, создавая тем самым проблемы общей системе теплоснабжения.
НГС24 вчера в 19:30
Политика

Сурков объяснил свой уход из Кремля

Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
РБК вчера в 01:26
Гаджеты

Huawei P40 Lite вышел в Испании без сервисов Google

Накануне вечером китайская компания Huawei представила в Испании смартфон P40 Lite. По сути, это переименованный Nova 6 SE.
Live24 вчера в 23:06
Политика

Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко

Посольство России обратилось к властям США со срочным запросом о медицинской помощи находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко в связи с резким ухудшением его здоровья.
РИА Новости вчера в 21:16
Происшествия

Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды

Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.
РИА Новости вчера в 07:02
Общество

«Volvo» представила 15-метровую башню из собственных грузовиков

Для строительства башни использовали Volvo FH, FH16, FM и Volvo FMX. Данные модели используются для эксплуатации в тяжелых условиях.
ГЛАС.RU вчера в 10:10
Энергетика

CША и Великобритания резко нарастили закупку российской нефти

Соединенные Штаты, Великобритания и Турция в 2019 году значительно увеличили импорт российской сырой нефти.
Газета.Ru вчера в 22:53
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