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КоммерсантъЦены на нефть упали до минимальных отметок за 13 месяцев
Цена на нефть марки Brent снижалась до $52,64 за баррель, следует из данных Интерконтинентальной биржи. Стоимость марки WTI падала до $48. Это минимальные отметки с 7 января 2019 года.
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