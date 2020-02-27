Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦены на нефть упали до минимальных отметок за 13 месяцев

Цена на нефть марки Brent снижалась до $52,64 за баррель, следует из данных Интерконтинентальной биржи. Стоимость марки WTI падала до $48. Это минимальные отметки с 7 января 2019 года.
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Эксперты: котировки Brent могут опуститься ниже $50 за баррель до заседания ОПЕК+

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Стоимость нефти марки Brent упала ниже $51 впервые с конца 2018 года

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Цена на нефть Brent опустилась ниже $51 впервые с 2018 года

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Цена нефти Brent опустилась ниже $51 за баррель

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Падение котировок Brent и WTI усилилось

Росбалт07:10

Цены на нефть упали более чем на 2% на новостях о COVID-19

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