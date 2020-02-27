Цена на нефть марки Brent снижалась до $52,64 за баррель, следует из данных Интерконтинентальной биржи. Стоимость марки WTI падала до $48. Это минимальные отметки с 7 января 2019 года.

Цены на нефть упали до минимальных отметок за 13 месяцев

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