Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $53
В последний раз цена нефти находилась ниже $55 за баррель 2 января 2019 года. Стоимость нефти марки WTI снижается на 2,32% - до $48,74 за баррель.
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Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
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ВС Турции поразили свыше 200 целей сирийской армии в Идлибе
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ВВС и артиллерия республики поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих правительственным войскам Сирии.
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В смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону сборная России взяла серебро
27 февраля в белорусских Раубичах завершилась смешанная эстафета чемпионата Европы по биатлону, российская сборная заняла второе место.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.
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В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
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Макеев: не думаю, что в ближайшие годы «Спартак» станет чемпионом
Не думаю, что в ближайшие годы клуб повторит тот результат.
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Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Российская Федерация не будет вступать в боевые действия с Турцией в сирийской провинции Идлиб.
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В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб.
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Истребитель F-16 уничтожил в Сирии российский ЗРПК «Панцирь-С»
Глава Министерства обороны Турции подтвердил ранее появившиеся данные о том, что экипажу истребителя F-16 удалось уничтожить ракетой класса «воздух-поверхность» один из позиционных районов ЗРПК «Панцирь-С».
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Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
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Украинские пограничники начали измерять температуру людей на границе с Крымом
Украинские пограничники измеряют температуру людей, которые пересекают границу Крыма с Украиной.
Экономика
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Голосовой помощник «Маруся» интегрируют во все сервисы Mail.ru Group
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Врио главврача Боткинской больницы Иван Федуняк говорит, что при необходимости под «особо опасных» можно развернуть и нижние этажи, причем перепрофилировав их в изолированные боксы.
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Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие
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Пенс вычеркнул СССР из числа победителей во Второй мировой войне
Вице-президент США Майк Пенс увлекся, критикуя социализм, и фактически вычеркнул Советский Союз из числа стран — победительниц во Второй мировой войне.
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Падение индекса РТС превысило 7%
Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.