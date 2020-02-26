Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $53

В последний раз цена нефти находилась ниже $55 за баррель 2 января 2019 года. Стоимость нефти марки WTI снижается на 2,32% - до $48,74 за баррель.
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Эхономика: Нефть продолжает снижение

Эхо Москвывчера в 03:23

Котировки нефти перешли к снижению, WTI упала до минимума за год

Росбалт26 февраля в 06:30

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $53 впервые с начала 2019 года

Известия26 февраля в 14:16

Нефть Brent подешевела до минимума с января 2019-го

News.ru26 февраля в 14:05

Цена нефти Brent опустилась ниже $53 впервые с 2 января 2019 года

RT на русском26 февраля в 13:59

Цена на нефть Brent опустилась ниже $53 впервые с начала 2019 года

REGNUM26 февраля в 13:55

Цена нефти Brent опустилась ниже $52

ТАСС26 февраля в 21:10
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Комментарии

Общество

В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Российская газета вчера в 23:01
Армия и оружие

ВС Турции поразили свыше 200 целей сирийской армии в Идлибе

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ВВС и артиллерия республики поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих правительственным войскам Сирии.
Инфорос 05:22
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В смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону сборная России взяла серебро

27 февраля в белорусских Раубичах завершилась смешанная эстафета чемпионата Европы по биатлону, российская сборная заняла второе место.
МонаВиста вчера в 12:44
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.
Радио Маяк 26 февраля в 14:37
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В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

РИА Новости 03:05
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Макеев: не думаю, что в ближайшие годы «Спартак» станет чемпионом

Не думаю, что в ближайшие годы клуб повторит тот результат.
Чемпионат 01:51
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Клинцевич исключил военный конфликт в Сирии между Россией и Турцией

Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Российская Федерация не будет вступать в боевые действия с Турцией в сирийской провинции Идлиб.
Политическая Экспертиза 05:29
Шоу-бизнес

Елена Борщева готовится к операции

StarHit.ru 00:00
Общество

У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 05:55
Армия и оружие

США призвали Турцию отказаться от С-400 после ситуации в Идлибе

В ходе брифинга в Госдепе США Хатчисон призвала турецкую сторону отказаться от приобретения российских ЗРК С-400 на фоне ситуации в провинции Идлиб в Сирии.
iReactor вчера в 20:15
Политика

В России 22 апреля объявят выходным для голосования по Конституции

Дата выпадает на среду, но день объявят выходным, причём — оплачиваемым, сообщает РБК.
МордовМедиа 26 февраля в 11:45
Общество

Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
Вести.Ru 04:10
Происшествия

Суд в Ульяновске арестовал школьника, ранившего ножом учительницу

Ленинский районный суд Ульяновска в пятницу арестовал на два месяца школьника, который ранил ножом учительницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:59
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»

Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
ГлобалМСК.ру вчера в 08:58
Общество

Умер конструктор истребителя Су-34 Роллан Мартиросов

В Москве умер советский и российский авиаконструктор Роллан Мартиросов, спроектировавший многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.
РИА Новости 03:40
Экономика

Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию

Ведомости 05:09
Политика

Россия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу

Правительство России приняло решение о временной приостановке пропуска через государственную границу граждан Ирана, въезжающих для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.
Вести.Ru 01:48
Армия и оружие

Истребитель F-16 уничтожил в Сирии российский ЗРПК «Панцирь-С»

Глава Министерства обороны Турции подтвердил ранее появившиеся данные о том, что экипажу истребителя F-16 удалось уничтожить ракетой класса «воздух-поверхность» один из позиционных районов ЗРПК «Панцирь-С».
Avia.pro 05:21
Общество

Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Здоровье

Украинские пограничники начали измерять температуру людей на границе с Крымом

Украинские пограничники измеряют температуру людей, которые пересекают границу Крыма с Украиной.
Московский Комсомолец 05:49
Экономика

Агрохолдинг «Рост» купил проект в Ленобласти

Группа компаний «Рост» приобрела проект строительства тепличного комплекса в Ленинградской области.
Эксперт Северо-Запад 02:01
Технологии

Голосовой помощник «Маруся» интегрируют во все сервисы Mail.ru Group

Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки, следует из сообщения интернет-холдинга.
РИА Новости 26 февраля в 13:00
Здоровье

Как выглядит отделение Боткинской больницы, где находятся люди с подозрением на коронавирус

Врио главврача Боткинской больницы Иван Федуняк говорит, что при необходимости под «особо опасных» можно развернуть и нижние этажи, причем перепрофилировав их в изолированные боксы.
Петербургский дневник вчера в 14:35
Космос

У Земли появился временный естественный спутник

Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Капитал страны 26 февраля в 13:36
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Чубайс назвал позицию Греты Тунберг «фантастически значимой» для России

Появление Греты Тунберг привело к резкому изменению расклада сил в международной экологической повестке, ее действия стали одной из причин перелома, который пришелся на 2019–2020 годы, уверен глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
РБК 05:27
Экономика

Мишустин заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке

Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов - очень высокая цена для людей, считает премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 05:50
Экономика

Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие

Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
Lenta.ru 02:00
Политика

Пенс вычеркнул СССР из числа победителей во Второй мировой войне

Вице-президент США Майк Пенс увлекся, критикуя социализм, и фактически вычеркнул Советский Союз из числа стран — победительниц во Второй мировой войне.
ФАН вчера в 16:45
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Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни

Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.
Известия вчера в 18:07
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Падение индекса РТС превысило 7%

Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
РБК 04:56
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