Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $53
В последний раз цена нефти находилась ниже $55 за баррель 2 января 2019 года. Стоимость нефти марки WTI снижается на 2,32% - до $48,74 за баррель.
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В сети появились первые "живые" фото нового Volkswagen Polo, облик и интерьер которого рассекретили накануне.
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Цена нефти Brent упала ниже 50 долларов впервые за 2,5 года
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