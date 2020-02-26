Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,34% — до $54,97 за баррель. Об этом говорят данные торгов на 22:09 мск 25 февраля. Прежде цена нефти опускалась ниже $55 за баррель 13 февраля 2020 года.

Цена нефти Brent вновь упала ниже $55 за баррель

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