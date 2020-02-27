Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.

Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель

Общество В Москве начали отлов диких животных из-за коронавируса Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в Москве проводится масштабное уничтожение грызунов и отлов диких животных, чтобы предотвратить распространение коронавируса, передает РИА "Новости".

Происшествия Супруг российской судьи устроил резню в семье и покончил с собой По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью.

Общество Какие изменения ждут россиян после 1 марта Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.

Общество Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.

Политика Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских «На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.

Происшествия На пивоваренном заводе в США произошла стрельба Неизвестный открыл стрельбу на территории завода пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин).

Технологии Google планирует продолжить сотрудничество с Huawei Компания Google намерена продолжить партнерство с Huawei. Такое решение мотивируется отказом уподобляться политическим мотивам США.

Футбол Получивший травму Дмитрий Тарасов улетел на операцию в Италию Дмитрий Тарасов прокомментировал травму, полученную во время тренировки Летом прошлого года, после того, как стало известно, что руководство футбольного клуба "Локомотив" не стало продлевать Тарасову контракт, спортсмен также поехал в Италию.

Общество Первоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса COVID-2019 необязательно был в Китае, несмотря на то что вспышка заболевания впервые была зафиксирована именно на территории этой страны.

Происшествия Кредит растворился в вареном стекле Остальные деньги, полученные под залог фактически единственного актива «Символа» — печи для варки стекла, по версии правоохранителей, были похищены.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.