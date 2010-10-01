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Политика Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

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