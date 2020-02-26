Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $53
В последний раз цена нефти находилась ниже $55 за баррель 2 января 2019 года. Стоимость нефти марки WTI снижается на 2,32% - до $48,74 за баррель.
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