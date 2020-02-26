Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $53

В последний раз цена нефти находилась ниже $55 за баррель 2 января 2019 года. Стоимость нефти марки WTI снижается на 2,32% - до $48,74 за баррель.
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Котировки нефти перешли к снижению, WTI упала до минимума за год

Росбалт06:30

Цена нефти Brent опустилась ниже $53 впервые с 2 января 2019 года

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Цена на нефть Brent опустилась ниже $53 впервые с начала 2019 года

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Фьючерс на сырую нефть марки Brent на апрель на Лондонской нефтяной бирже 26 февраля в 15:01 MSK составил $53.30 за баррель

АК&М07:43

Цена нефти Brent опустилась ниже $53

ТАСС14:06

Нефть Brent подешевела до минимума с января 2019-го

News.ru14:05
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