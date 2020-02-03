Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $54

В последний раз цена Brent находилась ниже отметки в $54 за баррель 3 января 2019 года. Давление на нефтяные котировки по-прежнему оказывает распространение нового типа коронавируса в Китае. На фоне снижения деловой активности и туризма спрос на нефть там рухнул на 20%, или на 3 млн баррелей.
Читать в источнике
Комментировать89
с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет
 Bloomberg.
Дождь13:31

Подробнее о событии

Цена на нефть марки Brent упала ниже $54

News.ru20:47

Цена на нефть марки Brent упала ниже $54 за баррель

Газета.Ru20:47

Обвал спроса в Китае привел к снижению цены на нефть Brent до минимума за 13 месяцев

Фонтанка.Ру12:44

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $54

Московский Комсомолец21:19

Цена нефти Brent упала до минимума за последний год

Эхо Москвы21:04

Brent упала до минимума за 13 месяцев из-за коронавируса

Вестник Кавказа12:50

Цена нефти Brent опустилась ниже $54

ТАСС20:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Футбол

Григорян назвал сильные стороны Александра Соболева

Российский специалист Александр Григорян высказался об игре нападающего Александра Соболева, который этой зимой сменил «Крылья Советов» на московский «Спартак».
ProstoProSport 13:11
Армия и оружие

В США рассказали об опасности российских «Солнцепеков» для противника

REGNUM вчера в 14:32
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 10:02
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru 10:28
Происшествия

При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
РБК 21:02
Армия и оружие

«Страшно видеть» — в Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными карателями

В Киев в центральный госпиталь спецбортом были доставлены тяжелораненые каратели из Донбасса.
Rusvesna.su 12:33
Хоккей

Свечников обыграл всю команду и забил гол в матче НХЛ

РИА Новости 02:06
Шоу-бизнес

Григория Лепса прооперировали в Париже

StarHit.ru 03:00
Экономика

Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
BFM.ru 06:21
Единоборства

Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
ТАСС Спорт 05:31
Общество

В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
РБК 12:14
Гаджеты

МегаФон раздаёт два смартфона Xiaomi по цене одного

Сегодня компания МегаФон запустила акцию — при покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro можно получить в подарок Xiaomi Redmi 7A.
Ferra 11:12
Энергетика

«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
РИА Новости 14:20
Шоу-бизнес

Дочери Алсу исполнили первый хит мамы

Ровно 21 год назад вышла песня «Зимний сон» ❄️❄️❄️Мы с Сафиной решили сделать маме сюрприз😍, — рассказала Микелла.
Летидор 01:40
Общество

Больницу для зараженных коронавирусом в Китае построили за 10 дней

НТВ вчера в 07:00
Общество

Минтранс намерен высаживать из электричек музыкантов и меломанов

Министерство транспорта РФ внесло предложения, предписывающие высаживать из электричек за игру на инструментах, громкую музыку, грязную одежду и плохой запах.
REGNUM 13:02
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
Экономика

В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

Политконсультант Дмитрий Фетисов заявил, что республика оказалась на грани дефолта при губернаторе Викторе Зимине.
Коммерсантъ 17:29
Авто

Kia объявила российские цены на кроссовер Seltos

Известия 09:52
Киберспорт

Blizzard ввела автоматический возврат средств за Warcraft III: Reforged

CyberSport.ru 16:35
Шоу-бизнес

Леди Гага официально показала своего нового бойфренда

Новым возлюбленным певицы Леди Гаги оказался бывший выпускник Гарвардского университета Майкл Полански.
iReactor 18:44
Финансы

Официальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
Газета.Ru 05:08
Космос

Blue Origin и ВВС США договорились об испытаниях двигателя для лунно-посадочного модуля

Naked Science 07:35
Армия и оружие

Российские военные перехватили беспилотники рядом с базой Хмеймим

В российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что средства радиоэлектронной борьбы перехватили группу беспилотников, выпущенных боевиками из Идлиба в сторону российской базы Хмеймим.
Московский Комсомолец вчера в 12:14
Общество

Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса

Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Газета.Ru 15:39
Здоровье

ОНФ в Амурской области помог жительнице Благовещенска получить медицинские услуги в поликлинике

Представители Общероссийского народного фронта в Амурской области помогли 65-летней жительнице Благовещенска решить проблему с медицинским обслуживанием в городской поликлинике.
Общероссийский Народный Фронт 04:20
Авто

В России запатентован новый электромобиль Zetta

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения автомобиля Zetta, оснащенного электрической силовой установкой.
Somanyhorses 15:48
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия вчера в 16:33
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное