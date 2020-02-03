с чего всё началось

В последний раз цена Brent находилась ниже отметки в $54 за баррель 3 января 2019 года. Давление на нефтяные котировки по-прежнему оказывает распространение нового типа коронавируса в Китае. На фоне снижения деловой активности и туризма спрос на нефть там рухнул на 20%, или на 3 млн баррелей.

Общество Спикер Госдумы Володин озабочен отъездом людей из Омской области Спикер Госдумы Вячеслав Володин инициировал создание рабочей группы по изучению убыли населения в Омской области, а также в других четырех регионах России.

Экономика Дедолларизация экспорта из России в Китай приостановилась Евро действительно остается основной валютой для российского экспорта в эту страну: его доля в третьем квартале 2019 года составила 45,1% (для сравнения, в Европу — 33,3%).

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Финансы «Интерфакс» узнал о новом прогнозе Минэкономразвития курса рубля По информации источника «Интерфакса», знакомого с материалами к новой редакции макропрогноза, по итогам I квартала ведомство ожидает средний курс доллара на уровне 62,1 руб. (в январе – 61,7 руб).

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Спорт WADA запросило открытые слушания по РУСАДА Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что слушания по спору, связанному с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), должны быть публичными.

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