Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $54
В последний раз цена Brent находилась ниже отметки в $54 за баррель 3 января 2019 года. Давление на нефтяные котировки по-прежнему оказывает распространение нового типа коронавируса в Китае. На фоне снижения деловой активности и туризма спрос на нефть там рухнул на 20%, или на 3 млн баррелей.
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с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет Bloomberg.Дождь13:31
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