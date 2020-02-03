с чего всё началось

В ходе торгов в понедельник, 3 февраля, на лондонской бирже ICE Futures стоимость апрельских фьючерсов нефти марки Brent снизилась на 3,4% и достигла $54,7 за баррель. Это стало минимальным значением цены за 13 месяцев.

Цена нефти Brent упала до минимума за 13 месяцев

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