Энергетика

News.ruNews.ruЦена нефти Brent вновь упала ниже $55 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,34% — до $54,97 за баррель. Об этом говорят данные торгов на 22:09 мск 25 февраля. Прежде цена нефти опускалась ниже $55 за баррель 13 февраля 2020 года.
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Эксперты: котировки Brent могут опуститься ниже $50 за баррель до заседания ОПЕК+

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Стоимость нефти марки Brent упала ниже $51 впервые с конца 2018 года

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Brent продолжает падение, подешевев до $51

Вестник Кавказа26 февраля в 23:06
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Министерство юстиции РФ пересмотрит проект нового Кодекса об административных правонарушениях в части резкого увеличения штрафов за нарушения правил дорожного движения, поскольку это не соответствует запросам общества.
REGNUM вчера в 01:00
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Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

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Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90

В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
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Эрдоган считает ситуацию в сирийском Идлибе позитивной для Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал развитие ситуации в Идлибе на севере Сирии позитивной для Анкары.
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В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
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Комитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, это день будет нерабочим.
РИА Новости вчера в 05:32
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Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

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Шнуров назвал «петухами» членов партии «Единая Россия»

На опровержение слухов по поводу смены названия и лидера партии «Единая Россия» весьма своеобразно отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
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РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России

В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
РИА Новости вчера в 01:48
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Раскрыта правда о пролетевшем мимо Земли инопланетном зонде

Астрономы опровергли предположение, согласно которому первая обнаруженная межзвездная комета 2I/Borisov, пролетевшая мимо Земли на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца, может являться искусственным инопланетным зондом.
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Китайский эсминец навел лазер на самолет-разведчик ВМС США

Китайский эсминец направил лазер на американский самолет-разведчик P-8A Poseidon в Тихом океане.
РИА Новости вчера в 22:22
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Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта

Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Культуромания 26 февраля в 09:07
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Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри

Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.
RuNews24.ru вчера в 08:20
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Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти

"Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ожогами Утром в пятницу на 20-м километре трассы Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись минивэн Toyota и "Газель".
ТАСС вчера в 23:27
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На Украине запретили ретрансляцию трех российских каналов

На Украине ввели запрет на ретрансляцию трех российских телеканалов, заявили в пресс-службе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Взгляд.ру вчера в 08:06
Происшествия

Мужчину осудили за умышленное заражение школьницы ВИЧ на Сахалине

Суд в Сахалинской области приговорил жителя Корсакова, заразившего школьницу вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), к двум годам лишения свободы.
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Армия и оружие

Армия Турции уничтожила военный конвой сирийской армии в Идлибе

Политика Сегодня вчера в 19:25
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
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Первый случай коронавируса подтвержден в Литве

Заразилась женщина в итальянской Вероне. Ситуация с распространением коронавируса приближается к пандемии.
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Общество

Пенсионный фонд России хотят ликвидировать

На сайте Российской общественной инициативы начался сбор подписей за ликвидацию Пенсионного фонда России.
Южный Федеральный вчера в 18:15
Общество

Роспотребнадзор: коронавирус распространяется через воду

Для предохранения от заражения коронавирусом следует чаще мыть лицо и руки, протирать гаджеты, пользоваться чистой посудой и содержать дом в чистоте.
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Сборной Норвегии по биатлону вернули бронзу за ЧЕ после апелляции

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Футбол

«Манчестер Юнайтед» вышел в следующий этап Лиги Европы

Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее бельгийского "Брюгге" и вышел в следующий круг соревнований.
Газета.Ru вчера в 16:53
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Полиция задержала свыше 50 человек после столкновений в Харькове

Украинские полицейские отвезли в отделение свыше 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово".
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Модели ионосферы Земли скорректировали по данным приемников сигналов спутников навигации

Ученые из России, Норвегии и Финляндии скорректировали параметры моделей заряженного слоя атмосферы — ионосферы — на основе экспериментальных данных полного электронного содержания.
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Экзопланета K2-18b может быть пригодна для жизни

Ученые из Кембриджа нашли экзопланету, пригодную для жизни.
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В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса

В Белоруссии зарегистрировали первый завозной случай коронавируса нового типа, сообщила пресс-служба белорусского Министерства здравоохранения.
РИА Новости 00:15
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
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Мачеха закрутила роман с пасынком и лишилась опеки над детьми

35-летняя Марина Балмашева из Краснодарского края развелась с супругом после десяти лет брака, после чего ушла к 20-летнему пасынку.
Вести.Ru вчера в 08:24
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