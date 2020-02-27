Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $55

В последний раз цена нефти находилась ниже $55 за баррель 13 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,92% - до $49,92 за баррель.
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Нефть продолжает быстро дешеветь на сохраняющихся тревогах из-за COVID-19

Интерфакс00:36

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на май на Лондонской нефтяной бирже 27 февраля в 15:01 MSK составил $51.52 за баррель

АК&Мвчера в 07:14

Цены на нефть снижаются

RT на русском00:06

Цены на нефть Brent и WTI падают на 3%

ТАСС00:59

Нефть приближается к важному рубежу

REGNUM01:46

Стоимость нефти марки Brent упала ниже $51 впервые с конца 2018 года

News.ruвчера в 09:38

Brent торгуется уже по $50

Вестник Кавказа01:09
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Здоровье

Роспотребнадзор дал советы при подозрении на коронавирус

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что при подозрении на коронавирус стоит изолировать больного в отдельной комнате, после чего вызвать врача-терапевта или скорую помощь.
Газета.Ru 00:26
Армия и оружие

В Минобороны РФ рассказали о наступлении террористов в Идлибе

Террористы из Идлибской зоне деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции правительственных войск Сирии.
Газета.Ru 01:29
Гаджеты

Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри

Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.
RuNews24.ru вчера в 08:20
Политика

В Кремле оценили заявление Суркова об обнулении президентских сроков

Слова экс-советника президента Владислава Суркова, который считает необходимым обнуление президентских сроков, это всего лишь «мнение гражданина России», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 26 февраля в 04:55
Спорт

Слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА пройдут в закрытом режиме

Слушания в спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) о справедливости санкций, примененных по отношению к России Всемирным антидопинговым агентством (WADA), пройдут в закрытом режиме, сообщается на сайте арбитража.
Коммерсантъ вчера в 12:34
Армия и оружие

Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США

Газета.Ru вчера в 22:51
Гаджеты

Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года

Еще одна модель яблочной компании стала второй в списке самых продаваемым в мире.
Газета DAILY вчера в 06:11
Общество

В Росгидромете предупредили о температурных аномалиях в начале марта

Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.
РИА Новости вчера в 19:57
Биатлон

Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт

Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Metaratings вчера в 11:49
Здоровье

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
РИА Новости вчера в 03:03
Происшествия

Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД арестована на два месяца

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и выбрал арест на два месяца в качестве меры пресечения начальнику отдела пенсионного обеспечения МВД Светлане Алешиной.
Российская газета 01:53
Хоккей

Панарин и Георгиев поучаствовали в победе «Рейнджерс» над «Монреалем»

Вести.Ru вчера в 21:59
Общество

Стивена Сигала оштрафовали на 300 тысяч долларов

Вести.Ru вчера в 14:49
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

Gazeta.SPb 26 февраля в 15:27
Происшествия

Найден новый российский полковник-миллиардер

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 25 февраля в 07:59
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru вчера в 01:31
Музыка

Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
ToDay News Ufa вчера в 05:56
Политика

Россия приостанавливает въезд граждан Ирана

«С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 года по московскому времени: ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском 01:40
Политика

В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля

26 февраля в ходе встречи рабочей группы по Конституции с президентом России Владимиром Путиным главе государства предложили провести соответствующее голосование 22 апреля.
RT на русском 01:16
Общество

Роспотребнадзор рассказал о путях распространения коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о путях распространения коронавируса COVID-2019.
iReactor 26 февраля в 20:04
Общество

«Коммерсантъ»: Дворкович покинет совет директоров РЖД

Совет директоров ОАО РЖД могут покинуть председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и заместитель министра экономики Михаил Расстригин.
Ведомости вчера в 21:29
Биатлон

IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ

Международный союз биатлонистов (IBU) исключил сборную Норвегии из итогового протокола смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
RT на русском вчера в 13:56
Киберспорт

Borderlands 3 выйдет в Steam 13 марта

3DNews 01:28
Экономика

РУСАЛ отчиталась о росте реализации алюминия

Распродажа запасов алюминия, накопленных за время действия американских санкций позволила Русалу в прошлом году увеличить реализацию металла почти на 13,8% с процентов с 3,671 млн тонн в 2018 году до 4,176 млн тонн в 2019.
Вести.Ru вчера в 22:42
Армия и оружие

Эрдоган считает ситуацию в сирийском Идлибе позитивной для Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал развитие ситуации в Идлибе на севере Сирии позитивной для Анкары.
iReactor вчера в 07:50
Общество

Путин посетил парк «Остров мечты»

Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:38
Армия и оружие

Советник Эрдогана о войне с Россией: можем повторить

Советник президента Турции Месут Хакки в эфире местного телевидения заявил, что его война готова к войне с Россией.
Свободная Пресса 00:40
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева призналась, что родила дочь с помощью ЭКО

Российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица Лера Кудрявцева призналась, что родила дочь с помощью экстракорпорального оплодотворения.
Территория новостей вчера в 11:23
Здоровье

В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
RT на русском 00:17
Энергетика

РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России

В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
РИА Новости вчера в 01:48
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