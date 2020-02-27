Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $55
В последний раз цена нефти находилась ниже $55 за баррель 13 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,92% - до $49,92 за баррель.
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Роспотребнадзор дал советы при подозрении на коронавирус
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что при подозрении на коронавирус стоит изолировать больного в отдельной комнате, после чего вызвать врача-терапевта или скорую помощь.
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о наступлении террористов в Идлибе
Террористы из Идлибской зоне деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции правительственных войск Сирии.
Гаджеты
Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри
Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.
Политика
В Кремле оценили заявление Суркова об обнулении президентских сроков
Слова экс-советника президента Владислава Суркова, который считает необходимым обнуление президентских сроков, это всего лишь «мнение гражданина России», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Спорт
Слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА пройдут в закрытом режиме
Слушания в спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) о справедливости санкций, примененных по отношению к России Всемирным антидопинговым агентством (WADA), пройдут в закрытом режиме, сообщается на сайте арбитража.
Армия и оружие
Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США
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Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года
Еще одна модель яблочной компании стала второй в списке самых продаваемым в мире.
Общество
В Росгидромете предупредили о температурных аномалиях в начале марта
Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.
Биатлон
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Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Происшествия
Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД арестована на два месяца
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и выбрал арест на два месяца в качестве меры пресечения начальнику отдела пенсионного обеспечения МВД Светлане Алешиной.
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Панарин и Георгиев поучаствовали в победе «Рейнджерс» над «Монреалем»
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Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций
Музыка
Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
Политика
Россия приостанавливает въезд граждан Ирана
«С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 года по московскому времени: ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации», — говорится в документе.
Политика
В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля
26 февраля в ходе встречи рабочей группы по Конституции с президентом России Владимиром Путиным главе государства предложили провести соответствующее голосование 22 апреля.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о путях распространения коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о путях распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
«Коммерсантъ»: Дворкович покинет совет директоров РЖД
Совет директоров ОАО РЖД могут покинуть председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и заместитель министра экономики Михаил Расстригин.
Биатлон
IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ
Международный союз биатлонистов (IBU) исключил сборную Норвегии из итогового протокола смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
Киберспорт
Borderlands 3 выйдет в Steam 13 марта
Экономика
РУСАЛ отчиталась о росте реализации алюминия
Распродажа запасов алюминия, накопленных за время действия американских санкций позволила Русалу в прошлом году увеличить реализацию металла почти на 13,8% с процентов с 3,671 млн тонн в 2018 году до 4,176 млн тонн в 2019.
Армия и оружие
Эрдоган считает ситуацию в сирийском Идлибе позитивной для Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал развитие ситуации в Идлибе на севере Сирии позитивной для Анкары.
Общество
Путин посетил парк «Остров мечты»
Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Советник Эрдогана о войне с Россией: можем повторить
Советник президента Турции Месут Хакки в эфире местного телевидения заявил, что его война готова к войне с Россией.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что родила дочь с помощью ЭКО
Российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица Лера Кудрявцева призналась, что родила дочь с помощью экстракорпорального оплодотворения.
Здоровье
В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.