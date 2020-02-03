Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $54

В последний раз цена Brent находилась ниже отметки в $54 за баррель 3 января 2019 года. Давление на нефтяные котировки по-прежнему оказывает распространение нового типа коронавируса в Китае. На фоне снижения деловой активности и туризма спрос на нефть там рухнул на 20%, или на 3 млн баррелей.
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с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет
 Bloomberg.
Дождь13:31

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Цена на нефть марки Brent упала ниже $54

News.ru20:47

Цена на нефть марки Brent упала ниже $54 за баррель

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Цена нефти Brent опустилась ниже $54

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Цена нефти Brent упала до минимума за последний год

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Вестник Кавказа12:50

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Фонтанка.Ру12:44

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Газета.Ru 20:15
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Заварухин: Сятери держал нас в игре

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Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
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РБК вчера в 08:29
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