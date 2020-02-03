Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 3 февраля. Так, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $55 за баррель впервые с 3 января 2019 года.

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $55 впервые с января 2019 года

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