Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена нефти марки Brent опустилась ниже $55 впервые с января 2019 года

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 3 февраля. Так, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $55 за баррель впервые с 3 января 2019 года.
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Нефть Brent упала ниже $55 впервые с 2019 года

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Цена нефти Brent упала до минимума за 13 месяцев

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На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
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