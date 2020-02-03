Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена нефти Brent опустилась ниже $55 за баррель

В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в апреле 2020 года составила $54,9 за баррель, снизившись на 2,8%. В последний раз показатель цены Brent находился ниже $55 за баррель 3 января 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать78
с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет
 Bloomberg.
Дождь13:31

Подробнее о событии

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $55 впервые с января 2019 года

RT на русском12:59

Обвал спроса в Китае привел к снижению цены на нефть Brent до минимума за 13 месяцев

Фонтанка.Ру12:44

Brent подешевела до $56,37 за баррель

Интерфакс00:44

Цена нефти Brent достигла минимального значения за 13 месяцев

Ведомости12:07

Цена нефти Brent опустилась до минимума с января 2019 года

Взгляд.ру11:36

Нефть «пробивает дно» — Brent может упасть ниже $53 за баррель

REGNUM14:50

Цена нефти Brent упала до минимума за 13 месяцев

Московский Комсомолец12:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
Общество

Цены на овощи выросли в 5 раз во Владивостоке из-за коронавируса

В Приморье в разы подорожали овощи. В магазинах Владивостока дефицит помидоров и огурцов после закрытия границы с Китаем из-за коронавируса.
Телеканал 360° 02:43
Армия и оружие

В МО РФ не зафиксировали ударов ВВС Турции по позициям сирийских войск

«Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано», - говорится в сообщении.
ТК Звезда 03:21
Происшествия

Во Франции мужчина с ножом напал на жандарма

Жандарм во французском департаменте Мозель на северо-востоке страны открыл огонь по вооруженному ножом мужчине, напавшему на него, сообщает в понедельник газета Figaro.
РИА Новости 13:03
Происшествия

Уфимцу, спасшему детей от педофила, грозит тюремный срок

В Уфе местному жителю, спасшему детей от педофила, грозит тюремный срок.
ГлавУфа 08:07
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 10:40
Политика

Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
РИА Новости 16:26
Экономика

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
Lenta.ru 00:57
Общество

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 414

Число людей, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в провинции Хубэй, увеличилось 3 февраля до 13522, жертвами вызванного им заболевания стали 414 человек.
ТАСС 18:08
Армия и оружие

«Панцирь-С» уничтожил приближавшийся к базе Хмеймим беспилотник

В Министерстве обороны России заявили, что беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к авиабазе Хмеймим в Сирии со стороны северо-восточной части Средиземного моря, был уничтожен зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».
Известия 12:39
Наука

Ученые из МГУ научились бороться со злокачественными раковыми клетками

В рамках работы ученые проанализировали более 150 литературных источников, содержащих информацию о Mcl-1, включая данные, полученные ранее в лаборатории МГУ.
Портал Поиск 04:57
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
Здоровье

В России внесут поправки в Конституцию и запретят снюс

В России будут внесены поправки в Конституцию, также планируется введение запрета на снюс.
Актуальные Новости 03:02
Политика

Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Газета.Ru 10:39
Общество

Российская модель вышла в свет в откровенном наряде

Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде.
Lenta.ru 08:14
Общество

Штраф по иску московского метро к оппозиционерам списали семь раз

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов написал в фейсбуке, что с его счета, а также счетов главы московского штаба Навального Олега Степанова и главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина сняли по 56 тысяч рублей.
Эхо Москвы 18:04
Политика

В ЕС прокомментировали назначение нового премьера Ирака

Назначение нового премьер-министра Ирака является важным шагом на пути преодоления сложившейся политической ситуации в стране, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
РИА Новости 16:25
Общество

Правительство перенесет инвестфорум в Сочи из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12-14 февраля, будет перенесен на другие даты.
Российская газета 03:12
Шоу-бизнес

Елена Ханга назвала размер своей пенсии

Вечерняя Москва 01 февраля в 14:40
Экономика

Минтруд предложил за три года выделить 1,5 трлн рублей на маткапитал

Минтруд России предложил выделить в 2020–2022 годах 1,5 трлн руб. на материнский капитал после того, как президент Владимир Путин предложил выдавать сертификат за первенца.
Коммерсантъ 14:48
Армия и оружие

Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии

Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
Российская газета 01 февраля в 16:14
Технологии

Компании попросили ФАС продлить сроки предустановки отечественного ПО

Увеличить сроки обязательной установки отечественного программного обеспечения (ПО) на информационно-технологические устройства в России предложила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщает 3 февраля РБК.
Красная весна 12:56
Происшествия

Двое погибли при стрельбе в университетском общежитии в Техасе

RT на русском 16:33
Политика

В США официально стартует президентская кампания

В США сегодня официально стартует президентская кампания.
РЕН ТВ 02:18
Политика

Зеленский и Эрдоган рассказали о достигнутых в Киеве договоренностях

Интерфакс 12:09
Происшествия

Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде

"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
Интерфакс 13:45
Технологии

Ученые рассказали, как укрепить сердце и сосуды

Ученые выяснили, что чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием серных аминокислот — мяса, молочных продуктов, орехов и сои — повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а низкобелковая растительная пища, наоборот, оказывает позитивное влияние на здоровье сердца и сосудов.
РИА Новости 08:41
Происшествия

В Сети появилось видео с места обрушения кафе в Новосибирске

Появилось видео с места обрушения кровли в раздевалке кафе в Новосибирске, соответствующую запись опубликовал телеканал РЕН ТВ.
РБК 01 февраля в 18:43
Общество

Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Коммерсантъ 09:54
Футбол

Тренер вратарей «Спартака» назвал эталонных голкиперов

Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки признался, что не может приводить в пример для своих подопечных легендарного голкипера «Баварии» и сборной Германии Оливера Кана.
Sport24.ru 16:09
Происшествия

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

В Тамбовском управлении ФСБ подтвердили, что в Сирии погиб боец центра специального назначения ведомства лейтенант Всеволод Трофимов.
Газета.Ru 11:34
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное