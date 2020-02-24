Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $57

В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% - до $52,12 за баррель.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $57

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Цена на нефть Brent опустилась ниже $57 впервые с 14 февраля

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Стоимость нефти Brent упалаь ниже отметки в $57

Московский Комсомолецвчера в 18:58

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Нефть Brent снова упала в цене

News.ruвчера в 19:06

Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 57 долларов

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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около турецко-иранской границы, подземные толчки зафиксированы в 28 км к юго-востоку от города Сарай.
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Оказалось также, что в выборе масла тоже есть свои тонкости: надпись на упаковке «масло» ещё не говорит о том, что перед покупателем натуральный продукт, в названии долго быть уточнение — «любительское», «крестьянское», «бутербродное» или «чайное», информирует Роспотребнадзор.
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