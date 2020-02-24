Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $57

В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% - до $52,12 за баррель.
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Нефть марки Brent дешевеет более чем на 3%

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Нефть марки Brent дешевеет более чем на 3%

ПРАЙМ03:14

Цены на нефть Brent и WTI падают

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Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 57 долларов

Взгляд.рувчера в 20:38

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

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Стоимость нефти Brent упалаь ниже отметки в $57

Московский Комсомолецвчера в 18:58
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Комментарии

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В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

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Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
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Европейский манипулятор ERA отправят на Байконур в конце марта

Рука-манипулятор ERA (European Robotic Arm) будет отправлена на Байконур в конце марта вместе с многофункциональным лабораторным модулем "Наука".
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Сын Порошенко поднялся на сцену к российскому рэперу

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На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая

Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
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Российский поезд для расчистки снега восхитил жителей Финляндии

Среди жителей Финляндии произвёл фурор прибывший из России железнодорожный состав для расчистки путей от снега, поскольку в стране весь снег на железной дороге – почти шесть тысяч км – расчищают тракторами и экскаваторами.
Transport-news.ru 21 февраля в 09:13
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В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»

Аргументы и Факты 22 февраля в 11:27
Армия и оружие

National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК 03:21
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Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака

Буквально несколько минут назад Павел Прилучный и Агата Муценице сделали в своих микроблогах в Instagram официальное заявление: они приняли решение развестись после восьми лет семейной жизни.
Вокруг ТВ 02:37
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Тухугов нокаутировал Агилара на UFC Fight Night 168

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов одержал победу на турнире UFC Fight Night 168.
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В Бахрейне и Кувейте отмечены первые случаи заражения коронавирусом

Смертельно опасный коронавирус добрался до региона Персидского залива - первый случай заболевания выявлен в Бахрейне.
Российская газета 02:00
Происшествия

В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности

Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
РИА Новости вчера в 12:59
Армия и оружие

На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием

В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Взгляд.ру 22 февраля в 05:46
Общество

Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса

Китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против коронавируса COVID-19.
Известия 02:51
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
REGNUM 22 февраля в 12:22
Шоу-бизнес

Ирина Билык отказалась рожать из-за страха перед смертью

Известная украинская певица рассказала о проблемах, с которыми столкнулась пару лет назад, из-за чего она не смогла самостоятельно родить.
Народные новости вчера в 12:24
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Путин поздравил буддистов с Новым годом

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Армия и оружие

Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля

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Губерниев: на Логинова больно смотреть

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил ситуацию вокруг российского биатлониста Александра Логинова на чемпионате мира в Антхольце.
Чемпионат 02:40
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Специалисты разработали препарат на основе клеток крови пациента

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Общество

Прогноз погоды: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды и возвращении зимы

Всего за ночь высота снежного покрова подросла на 3 см. В понедельник, 24 февраля, по прогнозу синоптиков, циклон продолжит свой путь на восток, и столица «окажется в его тыловой части».
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Норвежец Голберг победил в многодневке «Ски Тур». Большунов седьмой

Российский лыжник Александр Большунов занял седьмое место в гонке преследования заключительного этапа "Ски Тур".
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Армия и оружие

Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии

Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии.
РИА Новости вчера в 06:54
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В Перми сборная России по баскетболу обыграла Северную Македонию

RuNews24.ru 03:02
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Найдена пропавшая в Мексике 15-летняя россиянка

Коммерсантъ вчера в 23:46
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Тюменский диетолог рассказала о пользе Великого поста

Диетолог рекомендует этим людям обратиться за консультацией к специалисту за неделю до начала поста.
КП - Тюмень вчера в 03:18
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С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi

С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Газета.Ru 03:14
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Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
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Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

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