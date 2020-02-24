Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $57

В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% - до $52,12 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Распространение коронавируса привело к падению цен на нефть и биржевых индексов

Коммерсантъ04:33

Стоимость нефти Brent упалаь ниже отметки в $57

Московский Комсомолецвчера в 18:58

Коронавирус вызвал панику на рынках

Вести.Ru00:57

Цена на нефть Brent опустилась ниже $57 впервые с 14 февраля

РБКвчера в 21:01

Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 57 долларов

Взгляд.рувчера в 20:38

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

ТАССвчера в 18:41

Нефть марки Brent дешевеет более чем на 3%

RT на русском03:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 04:56, Ашберн

Комментарии

Происшествия

В Екатеринбурге арестован IT-специалист Литреев по делу о наркотиках

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал сооснователя и руководителя компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александра Литреева, обвиняемого в хранении наркотиков.
RT на русском 04:21
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля, почтив память павших воинов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 05:58
Общество

Китай разработал вакцину против коронавируса

Ученые в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса COVID-19.
Российская газета 03:50
Происшествия

В Киеве взорвали отделение банка

REGNUM 00:55
Футбол

Новичок «Рубина» Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке

АиФ Казань 21 февраля в 06:13
Хоккей

«Амур» проиграл «Нефтехимику» и потерял шансы на плей-офф

Чемпионат 04:23
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 21 февраля в 20:42
Армия и оружие

Путин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением

Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит направлять во все виды войск новейшее вооружение и технику.
RT на русском вчера в 13:43
Армия и оружие

США провели учения на случай ядерного удара России

США провели учения на случай российского ядерного удара по Европе и возможной ответной реакции со стороны США, сообщил представитель Пентагона на брифинге.
Rambler News Service 22 февраля в 03:37
Общество

В Москве зацвели первые подснежники

Первые зацветшие подснежники нашли в природном заказнике "Долина реки Сетунь" в Москве, тогда как для их цветения больше характерен конец марта.
ТАСС 04:36
Общество

В Москве китайских туристов выгнали из цирка и отправили на карантин

В Москве туристов из Китая выгнали из цирка и отправили в гостиницу, где поместили на карантин. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 04:29
Политика

Журналиста «Известий» не пустили в Латвию

Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию, также по запросу Эстонии ему аннулировали на три года шенгенскую визу.
RT на русском 04:46
Гаджеты

Опубликованы характеристики Sony Xperia 10 II

Компания Sony представила характеристики своего нового смартфона Xperia 10 II, являющегося изменённым Xperia 10, который был представлен на выставке в 2019 году.
Discover24 02:55
Футбол

Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
ODDS.ru 22 февраля в 00:45
Экономика

Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук признал, что молодые граждане страны не смогут купить квартиру даже в ипотеку, потому что проценты по ней слишком высоки.
Lenta.ru 04:30
Здоровье

Минздрав предложил кормить россиян только йодированным хлебом

Кому в России нужен йод Согласно исследованиям Эндокринологического научного центра Минздрава России, порядка 70% жителей РФ испытывают дефицит йода.
Собеседник 04:27
Происшествия

В Италии от коронавируса умер четвертый человек

Число жертв коронавируса в Италии возросло до четырех, сообщил асессор по вопросам здравоохранения области Ломбардия Джулио Галлера.
РИА Новости 04:17
Происшествия

МЧС не обнаружило радиоактивную плитку у станции «Ростокино» в Москве

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что проверят информацию о радиоактивной плитке у платформы "Северянин" в Москве.
РИА Новости вчера в 12:43
Происшествия

В России более 70 ТЦ не работает из-за нарушений пожарной безопасности

Коммерсантъ 01:49
Авто

Российские Toyota и Lexus получат уникальную противоугонную систему

У автомобилей марок Toyota и Lexus есть уникальная противоугонная система.
CarsWeek.ru 22 февраля в 03:10
Происшествия

Замглавы таможенного поста Шереметьево арестовали в Москве за взятку

Заместитель начальника таможенного поста Шереметьево задержан за получение взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 11:32
Хоккей

Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Общественное телевидение России вчера в 02:56
Игры

Энтузиаст работает над картой для Black Ops 3 по мотивам Fallout: New Vegas

Моддер под ником Bahngo работает над картой для Call of Duty: Black Ops 3 по мотивам Fallout: New Vegas.
Игромания.ру 04:12
Футбол

«Арсенал» обыграл «Эвертон», Обамеянг оформил дубль

Спорт-Экспресс вчера в 13:27
Кино

Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
Газета.Ru 02:30
Происшествия

В Индии истребитель МиГ-29К потерпел крушение

Крушение истребителя МиГ-29К во время тренировочного полета произошло в районе Гоа.
Красная весна вчера в 05:44
Технологии

HAPS Alliance займётся продвижением «Интернета на воздушных шарах»

Расширенный альянс направлен на создание совместной экосистемы станций на базе высотных телекоммуникационных платформ (HAPS) и продвижение единого регулирования и общеотраслевых стандартов для высотных транспортных средств, которые перемещают сетевое оборудование на воздушных шарах (в случае Loon) и беспилотных летательных аппаратах HAPSMobile.
3DNews вчера в 02:19
Политика

Трамп хочет мира между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании, чтобы Россия и Украина достигли примирения.
Газета.Ru вчера в 11:23
Политика

Трамп прибывает с первым визитом в Индию

ТАСС вчера в 16:15
Политика

Премьер-министр Малайзии подал в отставку

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал 24 февраля в отставку, сообщается в заявлении администрации главы правительства.
Известия 02:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное