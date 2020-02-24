Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $57
В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% - до $52,12 за баррель.
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Происшествия
В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности
Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37
Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
Общество
Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украинская группа Go-A выиграла национальный отбор на "Евровидение-2020" и теперь представит страну на конкурсе, который пройдет в голландском Роттердаме в грядущем мае.
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Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса
Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.
Происшествия
В Украине закидали камнями автобус с эвакуированными из Китая
На Украине автобусы с эвакуированными гражданами из Уханя закидали камнями, когда они прибыли к медцентру в посёлке Новые Санжары в Полтавской области.
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HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
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США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе
Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
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Роналду забил в 1000-м матче в карьере
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сыграл 1000-й раз в карьере.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Великобритании достигло 13
«Тесты на COVID-19 еще у четырех человек в Англии подтверждены положительно, увеличив общее число случаев заражения до 13», – заявил медицинский специалист.
Армия и оружие
Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе
Ранее в Сети появилась информация, что российские боевые машины якобы не позволили турецкой технике войти в населенный пункт Аль-Бара в Идлибе.
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Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате
Общество
Диетологи назвали вредные для сна продукты
Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.
Футбол
В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса
По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.
Политика
В Женеве сегодня откроется сессия Совета ООН по правам человека
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Общество
Италия ввела карантин в 12 городах из-за вспышки коронавируса
Власти рекомендуют им оставаться дома из-за вспышки нового коронавируса. Кроме того, в эти провинции нельзя попасть из других частей страны.
Общество
Онищенко призвал запретить татуировки в России
Биатлон
Норицын прокомментировал увольнение из сборной России
Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын высказался об отставке из национальной команды.
Здоровье
Родовые сертификаты в России сделают электронными
Электронные родовые сертификаты введут в этом году в восьми регионах страны: Калининградской и Белгородской областях, Астраханской и Липецкой, Тамбовской, Ульяновской областях, а также в Республике Башкортостан и Ямало-Ненецком автономном округе.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 156
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло со 104 до 156.
Хоккей
Сидни Кросби: «Овечкин творит невероятные вещи»
Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби поздравил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с 700-й шайбой в НХЛ.
Кино
Названы самые ожидаемые сериалы от Netflix
Гаджеты
Xiaomi начала продажи зарядного устройства с нитридом галлия
Xiaomi GaN Type-C 65W предназначена для тех, кому нужен такой мощный блок питания в дороге, к тому же она немного быстрее заряжает аккумулятор Mi 10 Pro.
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявили в столице из-за гололедицы
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности.
Хоккей
Ковальчук стал игроком «Вашингтона»
«Вашингтон» объявил о переходе российского форварда Ильи Ковальчука. Ранее он выступал за «Монреаль».
Космос
Ученые решили проблему секса астронавтов в космосе с помощью эро-ботов
В настоящее время астронавты на время полета лишены радости интимных утех, что может продлиться несколько месяцев или лет.
Общество
В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика
Мини-парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Политика
CNN: содействие России переизбранию Трампа не доказано
Доказательства вмешательства России в президентские выборы США 2020 года с целью способствовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа отсутствуют, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.