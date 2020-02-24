Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $57

В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% - до $52,12 за баррель.
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Стоимость нефти Brent упалаь ниже отметки в $57

Московский Комсомолец18:58

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

ТАСС18:41

Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 57 долларов

Взгляд.ру20:38

Цена на нефть Brent опустилась ниже $57 впервые с 14 февраля

РБК21:01

Нефть Brent снова упала в цене

News.ru19:06

Цена на нефть Brent опустилась ниже $57 впервые с 14 февраля

Коммерсантъ19:01

Нефть подешевела почти на 2,5%

Эхо Москвы19:03
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Комментарии

Наука

При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты

Piter.tv 08:52
Происшествия

В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности

Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
РИА Новости 12:59
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37

Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
RT на русском 07:40
Общество

Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили

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Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»

Украинская группа Go-A выиграла национальный отбор на "Евровидение-2020" и теперь представит страну на конкурсе, который пройдет в голландском Роттердаме в грядущем мае.
Газета.Ru 02:13
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Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса

Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.
Pravda.Ru 20:49
Происшествия

В Украине закидали камнями автобус с эвакуированными из Китая

На Украине автобусы с эвакуированными гражданами из Уханя закидали камнями, когда они прибыли к медцентру в посёлке Новые Санжары в Полтавской области.
Амур.инфо 21 февраля в 02:26
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HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 21 февраля в 20:42
Политика

США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе

Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
РИА Новости вчера в 15:58
Футбол

Роналду забил в 1000-м матче в карьере

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сыграл 1000-й раз в карьере.
Lenta.ru вчера в 15:02
Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Газета.Ru 05:09
Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в Великобритании достигло 13

«Тесты на COVID-19 еще у четырех человек в Англии подтверждены положительно, увеличив общее число случаев заражения до 13», – заявил медицинский специалист.
МИР 24 13:37
Армия и оружие

Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе

Ранее в Сети появилась информация, что российские боевые машины якобы не позволили турецкой технике войти в населенный пункт Аль-Бара в Идлибе.
РИА Новости 09:40
Кино

Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате

Газета.Ru 18:50
Общество

Диетологи назвали вредные для сна продукты

Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.
BFM.ru 18:25
Футбол

В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса

По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.
Говорит Москва вчера в 23:03
Политика

В Женеве сегодня откроется сессия Совета ООН по правам человека

Отдельно внимание уделят вопросам защиты прав инвалидов и национальных меньшинств, предотвращению пыток и торговли детьми, соблюдению прав человека в ходе борьбы с терроризмом, гарантиям деятельности правозащитников.
Эхо Москвы 21:04
Общество

Италия ввела карантин в 12 городах из-за вспышки коронавируса

Власти рекомендуют им оставаться дома из-за вспышки нового коронавируса. Кроме того, в эти провинции нельзя попасть из других частей страны.
RuNews24.ru 13:31
Общество

Онищенко призвал запретить татуировки в России

Газета.Ru 12:34
Биатлон

Норицын прокомментировал увольнение из сборной России

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын высказался об отставке из национальной команды.
Спорт день за днем 12:16
Здоровье

Родовые сертификаты в России сделают электронными

Электронные родовые сертификаты введут в этом году в восьми регионах страны: Калининградской и Белгородской областях, Астраханской и Липецкой, Тамбовской, Ульяновской областях, а также в Республике Башкортостан и Ямало-Ненецком автономном округе.
Московский Комсомолец 11:20
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 156

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло со 104 до 156.
ТАСС 20 февраля в 21:35
Хоккей

Сидни Кросби: «Овечкин творит невероятные вещи»

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби поздравил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с 700-й шайбой в НХЛ.
Спорт-Экспресс 21:01
Кино

Названы самые ожидаемые сериалы от Netflix

RuNews24.ru 21 февраля в 08:40
Гаджеты

Xiaomi начала продажи зарядного устройства с нитридом галлия

Xiaomi GaN Type-C 65W предназначена для тех, кому нужен такой мощный блок питания в дороге, к тому же она немного быстрее заряжает аккумулятор Mi 10 Pro.
Astera 21 февраля в 05:46
Общество

Желтый уровень погодной опасности объявили в столице из-за гололедицы

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности.
Москва 24 11:14
Хоккей

Ковальчук стал игроком «Вашингтона»

«Вашингтон» объявил о переходе российского форварда Ильи Ковальчука. Ранее он выступал за «Монреаль».
Спорт-Экспресс 21:08
Космос

Ученые решили проблему секса астронавтов в космосе с помощью эро-ботов

В настоящее время астронавты на время полета лишены радости интимных утех, что может продлиться несколько месяцев или лет.
РЕН ТВ 17:51
Общество

В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика

Мини-парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
РИА Новости 07:41
Политика

CNN: содействие России переизбранию Трампа не доказано

Доказательства вмешательства России в президентские выборы США 2020 года с целью способствовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа отсутствуют, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 18:20
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