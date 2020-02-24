Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $57
В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% - до $52,12 за баррель.
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Общество
Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса
Турция приняла решение в качестве меры предосторожности закрыть границу с Ираном после того, как в этой стране было зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом, сообщило турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на источники.
Футбол
Баку стал первым по числу желающих стать волонтерами на ЕВРО-2020
Баку занял первое место среди городов, которые примут матчи ЕВРО-2020 по футболу, по числу желающих стать волотнерами УЕФА во время чемпионата Европы, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на РИА Новости.
Гаджеты
AMD выпустила свежий драйвер 20.Q1.1 для Radeon Pro
AMD выпустила как версии драйвера Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q1.1 для 64-битных Windows 7, 10, Server 2016 и Server 2019, так и для Linux (RHEL 8.1 / CentOS 8.1, RHEL 7.7 / CentOS 7.7, Ubuntu 18.04.2 и SLED/SLES 15.1).
Биатлон
Логинов отказался от масс-старта на чемпионате мира
Россиянин Александр Логинов решил не участвовать в масс-старте чемпионата мира в итальянским Антхольце, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на личного тренера Александра Касперовича.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк помолилась за здоровье матери в Ватикане
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна отправилась в Рим, где помолилась в Сикстинской капелле за здоровье родной матери.
Кино
Режиссер «Хостела» Элай Рот займется экранизацией игры Borderlands
Предполагается, что над проектом работает Lionsgate в тандеме с Arad Productions, а Элай Рот выступит в роли главного режиссера.
Технологии
NASA опубликовало фото древнего озера в Сахаре
В NASA опубликовали снимки древнего озера, которое располагалось в Сахаре приблизительно 7 тысяч лет назад.
Экономика
В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля
Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.
Хоккей
Ковальчук стал одноклубником Овечкина в «Вашингтоне»
Ковальчук стал пятым россиянином в "Кэпиталз", где уже выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.
Политика
Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США
Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
Политика
В США намерены изменить правила слежки за «подозрительными людьми»
В США хотят изменить правила слежки за людьми, которые вызывают подозрение.
Культура
«До слез»: Группа «Новороссия» выпустила новый клип, посвященный защитникам Донбасса
Военно-музыкальный ансамбль «Новороссия» Народной милиции ЛНР выпустил новый клип, посвященный защитникам Донбасса и приуроченный к Дню защитника Отечества.
Футбол
«Байер» не отпустил Драговича в ЦСКА
Согласно информации издания Kicker, 28-летний футболист мог перебраться в московский ЦСКА в зимнее трансферное окно, однако переход сорвался, поскольку немецкий клуб предпочел расстаться с его коллегой по амплуа Панайотисом Рецосом, перешедшим в «Шеффилд Юнайтед».
Футбол
Футбольная «Академия Коноплева» получила новый автобус и экипировку
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2345 человек
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал себя без усов
Наука
Полностью оптическая обработка информации станет возможной в будущем
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Общество
Третий человек умер от коронавируса в Италии
Число людей, которые умерли от нового коронавируса в Италии, увеличилось до трех. Об этом сообщило агентство ANSA в воскресенье, 23 февраля.
Армия и оружие
США пока не приняли решение о поставке ЗРК Patriot в Турцию
США получили запрос о поставках Турции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, но пока не приняли решение, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источник в Вашингтоне.
Футбол
Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
Технологии
Microsoft обновляет в Windows 10 иконки всех приложений
Корпорация Microsoft объявила, что участники программы Insiders могут получить обновленную версию Windows 10.
Культура
Россотрудничество и радио «Орфей» запустят онлайн канал для соотечественников и иностранцев
Онлайн канал для россиян, живущих за рубежом, и иностранцев, изучающих русскую культуру, начинают создавать «Орфей» и Россотрудничество.
Происшествия
В результате стрельбы в Техасе пострадали семь человек
Семь человек были ранены в результате стрельбы, которая произошла на вещевом рынке в Хьюстоне (штат Техас).
Шоу-бизнес
Юная дочь Климовой блеснула на балу со своим бойфрендом
17-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета блеснула на Ломоносовском балу в роскошном вечернем платье со своим бойфрендом.
Наука
Медики выяснили, как можно бороться с мигренью
Кстати, ранее МедиаПоток уже рассказывал о том, что американские ученые выяснили, что из-за нарушения сна у человека могут возникнуть мигрени.
Космос
Китай планирует создать собственную орбитальную станцию
Китай планирует завершить формирование новой станции к 2023 году, потратив больше 10 миссий на доставку и сбор деталей в космосе.
Хоккей
«Миннесота» сыграет с «Сент-Луисом» в «Зимней классике-2021»
В матче «Зимней классики-2021» соперником «Миннесоты» станет «Сент-Луис». Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
Политика
«Аль-Каида» подтвердила гибель лидера Касима аль-Рейми
Запрещённая в России террористическая организация «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) подтвердила гибель своего эмира (лидера) Касима аль-Рейми.
Игры
Valve уменьшит поставки VR-шлемов Index из-за коронавируса
Valve объявила о сокращении поставок VR Index из-за коронавируса. По словам компании, из-за эпидемии сроки производства изменились.