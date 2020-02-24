Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $57

В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% - до $52,12 за баррель.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $57

ТАССвчера в 18:41

Цена на нефть Brent опустилась ниже $57 впервые с 14 февраля

РБКвчера в 21:01

Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 57 долларов

Взгляд.рувчера в 20:38

Нефть Brent снова упала в цене

News.ruвчера в 19:06

Цена на нефть Brent опустилась ниже $57 впервые с 14 февраля

Коммерсантъвчера в 19:01

Стоимость нефти Brent упалаь ниже отметки в $57

Московский Комсомолецвчера в 18:58

Нефть подешевела почти на 2,5%

Эхо Москвывчера в 19:03
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Общество

Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса

Турция приняла решение в качестве меры предосторожности закрыть границу с Ираном после того, как в этой стране было зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом, сообщило турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на источники.
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Баку стал первым по числу желающих стать волонтерами на ЕВРО-2020

Баку занял первое место среди городов, которые примут матчи ЕВРО-2020 по футболу, по числу желающих стать волотнерами УЕФА во время чемпионата Европы, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на РИА Новости.
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AMD выпустила свежий драйвер 20.Q1.1 для Radeon Pro

AMD выпустила как версии драйвера Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q1.1 для 64-битных Windows 7, 10, Server 2016 и Server 2019, так и для Linux (RHEL 8.1 / CentOS 8.1, RHEL 7.7 / CentOS 7.7, Ubuntu 18.04.2 и SLED/SLES 15.1).
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Логинов отказался от масс-старта на чемпионате мира

Россиянин Александр Логинов решил не участвовать в масс-старте чемпионата мира в итальянским Антхольце, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на личного тренера Александра Касперовича.
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Дочь Анастасии Заворотнюк помолилась за здоровье матери в Ватикане

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна отправилась в Рим, где помолилась в Сикстинской капелле за здоровье родной матери.
OAnews вчера в 09:36
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Режиссер «Хостела» Элай Рот займется экранизацией игры Borderlands

Предполагается, что над проектом работает Lionsgate в тандеме с Arad Productions, а Элай Рот выступит в роли главного режиссера.
Актуальные Новости 21 февраля в 12:13
Технологии

NASA опубликовало фото древнего озера в Сахаре

В NASA опубликовали снимки древнего озера, которое располагалось в Сахаре приблизительно 7 тысяч лет назад.
ToDay News Ufa 22 февраля в 10:12
Экономика

В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля

Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.
Газета.Ru 22 февраля в 05:15
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Ковальчук стал одноклубником Овечкина в «Вашингтоне»

Ковальчук стал пятым россиянином в "Кэпиталз", где уже выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.
Вести.Ru вчера в 21:25
Политика

Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США

Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
РИА Новости вчера в 14:30
Политика

В США намерены изменить правила слежки за «подозрительными людьми»

В США хотят изменить правила слежки за людьми, которые вызывают подозрение.
Ореанда-Новости вчера в 14:38
Культура

«До слез»: Группа «Новороссия» выпустила новый клип, посвященный защитникам Донбасса

Военно-музыкальный ансамбль «Новороссия» Народной милиции ЛНР выпустил новый клип, посвященный защитникам Донбасса и приуроченный к Дню защитника Отечества.
ИА Новороссия вчера в 06:03
Футбол

«Байер» не отпустил Драговича в ЦСКА

Согласно информации издания Kicker, 28-летний футболист мог перебраться в московский ЦСКА в зимнее трансферное окно, однако переход сорвался, поскольку немецкий клуб предпочел расстаться с его коллегой по амплуа Панайотисом Рецосом, перешедшим в «Шеффилд Юнайтед».
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Футбол

Футбольная «Академия Коноплева» получила новый автобус и экипировку

Терра 21 февраля в 05:11
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Число жертв коронавируса в Китае достигло 2345 человек

МИР 24 22 февраля в 02:30
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал себя без усов

News.ru вчера в 15:00
Наука

Полностью оптическая обработка информации станет возможной в будущем

Anonsens 20 февраля в 16:05
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 21 февраля в 20:42
Общество

Третий человек умер от коронавируса в Италии

Число людей, которые умерли от нового коронавируса в Италии, увеличилось до трех. Об этом сообщило агентство ANSA в воскресенье, 23 февраля.
Известия вчера в 12:27
Армия и оружие

США пока не приняли решение о поставке ЗРК Patriot в Турцию

США получили запрос о поставках Турции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, но пока не приняли решение, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источник в Вашингтоне.
Коммерсантъ 21 февраля в 04:09
Футбол

Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
ODDS.ru 22 февраля в 00:45
Технологии

Microsoft обновляет в Windows 10 иконки всех приложений

Корпорация Microsoft объявила, что участники программы Insiders могут получить обновленную версию Windows 10.
МонаВиста 21 февраля в 08:03
Культура

Россотрудничество и радио «Орфей» запустят онлайн канал для соотечественников и иностранцев

Онлайн канал для россиян, живущих за рубежом, и иностранцев, изучающих русскую культуру, начинают создавать «Орфей» и Россотрудничество.
Глас Народа 21 февраля в 06:52
Происшествия

В результате стрельбы в Техасе пострадали семь человек

Семь человек были ранены в результате стрельбы, которая произошла на вещевом рынке в Хьюстоне (штат Техас).
ТАСС вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Юная дочь Климовой блеснула на балу со своим бойфрендом

17-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета блеснула на Ломоносовском балу в роскошном вечернем платье со своим бойфрендом.
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Медики выяснили, как можно бороться с мигренью

Кстати, ранее МедиаПоток уже рассказывал о том, что американские ученые выяснили, что из-за нарушения сна у человека могут возникнуть мигрени.
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Космос

Китай планирует создать собственную орбитальную станцию

Китай планирует завершить формирование новой станции к 2023 году, потратив больше 10 миссий на доставку и сбор деталей в космосе.
V-kosmose.com вчера в 02:49
Хоккей

«Миннесота» сыграет с «Сент-Луисом» в «Зимней классике-2021»

В матче «Зимней классики-2021» соперником «Миннесоты» станет «Сент-Луис». Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
Спорт-Экспресс вчера в 23:59
Политика

«Аль-Каида» подтвердила гибель лидера Касима аль-Рейми

Запрещённая в России террористическая организация «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) подтвердила гибель своего эмира (лидера) Касима аль-Рейми.
News.ru вчера в 15:02
Игры

Valve уменьшит поставки VR-шлемов Index из-за коронавируса

Valve объявила о сокращении поставок VR Index из-за коронавируса. По словам компании, из-за эпидемии сроки производства изменились.
Cyber.sports.ru 22 февраля в 05:03
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