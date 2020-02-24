Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $57

В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% - до $52,12 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Стоимость нефти Brent упалаь ниже отметки в $57

Московский Комсомолец18:58

Нефть подешевела почти на 2,5%

Эхо Москвы19:03

Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 57 долларов

Взгляд.ру20:38

Нефть просела на 1,5% за день торгов

REGNUM21 февраля в 15:31

Цены на нефть снижаются

RT на русском21 февраля в 00:23

Нефть продолжает дешеветь на опасениях по распространению коронавируса

ПРАЙМ21 февраля в 13:32

Мировые цены на нефть завершили торги пятницы снижением

Банки.рувчера в 02:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 22:50, Ашберн

Комментарии

Происшествия

В Красноярске нашли труп женщины со следами укусов собак

7 канал Красноярск вчера в 08:01
Происшествия

В результате стрельбы в Техасе пострадали семь человек

Семь человек были ранены в результате стрельбы, которая произошла на вещевом рынке в Хьюстоне (штат Техас).
ТАСС 22:25
Хоккей

Ковальчук перешел из «Монреаля» в «Вашингтон»

Напомним, что Ковальчук сменил уже третий клуб в нынешнем сезоне НХЛ. До этого он защищая цвета "Лос-Анджелес Кингз".
Газета.Ru 21:41
Авто

Mazda не выпустит новую Mazda 6 до 2022 года

Новое поколение Mazda 6 не появится до 2022 года. Компания Mazda не намерена выпускать новое поколение седана Mazda 6 до марта 2022 года.
Тарантас Ньюс вчера в 07:55
Здоровье

Ученые назвали самый полезный продукт средиземноморской диеты

Ранее ученые предполагали, что главный компонент средиземноморской диеты - красное вино, из-за содержащегося в нем ресвератрола.
Shraibikus News 14:37
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Армия и оружие

Минобороны России сообщило о зашедшем в Черное море эсминце ВМС США

Военно-морской флот России взял на контроль вошедший в акваторию Черного моря эсминец ВМС США USS Ross.
РБК 11:24
Шоу-бизнес

Андрей Разин предложил работу Дмитрию Шепелеву

Проект «Дискотека «Союз», приглашает тебя быть нашим ведущим, что на ближайшие два-три года обеспечит тебя работой», — поделился продюсер в Instagram.
StarHit.ru вчера в 13:30
Общество

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Lenta.ru вчера в 13:32
Политика

Совфед оценил слова Трампа о мире России и Украины

В Совете Федерации прокомментировали заявление американского президента Дональда Трампа, который выразил желание, чтобы Россия и Украина пришли к согласию в отношениях.
Газета.Ru 15:20
Футбол

«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве

Российская газета вчера в 08:38
Гаджеты

Samsung открывает предзаказы на новые смартфоны Galaxy S20

Аргументы и Факты 21 февраля в 02:23
Политика

Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США

Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
РИА Новости 14:30
Гаджеты

Apple выпустит бюджетную версию беспроводных наушников AirPods Pro

Apple намерена в середине нынешнего года выпустить более бюджетную модификацию беспроводных наушников AirPods Pro.
Актуальные Новости 04:08
Политика

В США не нашли доказательств содействия России переизбранию Трампа

Разведка США не обладает доказательствами помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах, сообщает 23 февраля CNN со ссылкой на источники в разведке.
Известия 22:35
Экономика

Меры для снижения ставки по ипотеке определят к апрелю

Механизм снижения ипотечной ставки определят к 1 апреля, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.
РИА Новости 20 февраля в 21:50
Общество

Театр «Ла Скала» отменил спектакли из-за коронавируса

Миланский оперный театр «Ла Скала» отменил спектакли из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом сообщает итальянское издание ANSA.
URA.Ru 09:53
Общество

Гороскоп на неделю: что ждет знаки с 24 февраля по 1 марта

Масленица и Власьев день - чего нельзя делать 24 февраля Близнецы Неделя обещает быть яркой и интересной.
Московский Комсомолец 22:05
Авто

LADA Granta получила мощный мотор и подорожала

Как сообщает ресурс NJCAR.RU, со ссылкой на "Российскую газету", для выпуска автомобиля с модернизированным силовым агрегатом предприятие осуществляет "переоборудование" уже готовых машин Lada Granta с мотором на 1,6 литра и 106 л.с. Примечательно, что различий в облике версий 1.8L и 1.6L нет никаких.
Новые автомобили 10:53
Общество

Турция из-за коронавируса закрыла границу с Ираном

Власти Турции решили в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса закрыть границу с Ираном, где зафиксировано 43 случая заражений, из которых восемь – со смертельным исходом.
Политика Сегодня 09:04
Общество

Онищенко призвал запретить татуировки в России

Газета.Ru 12:34
Космос

Запуск спутника «Ресурс-П» отложили на 2021 год

В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.
РИА Новости 21 февраля в 10:35
Происшествия

Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.
Газета.Ru 21:51
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов

Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 21 февраля в 10:40
Общество

Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса

Шесть провинции Китая в понедельник понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный ранее из-за эпидемии пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, следует из заявлений местных властей.
РИА Новости 21:50
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
RT на русском 10:11
Общество

Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса

Движение поездов между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.
РИА Новости 16:28
Общество

Украинцев предупредили о снижении пенсий

Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что правительство страны предупреждает граждан о снижении уровня пенсионного обеспечения.
Известия 21 февраля в 15:10
Кино

Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»

Культуромания 21 февраля в 13:02
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor вчера в 21:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное