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Хоккей «Барыс» побеждает «Адмирал» на выезде Во втором периоде усилиями Константина Глазачева «Адмирал» отыграл одну шайбу, но это не спасло их от поражения.

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Общество Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.

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Политика Журналиста МИЦ «Известия» не пустили в Латвию Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали на три года шенгенскую визу по запросу Эстонии.