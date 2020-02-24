Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $57
В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% - до $52,12 за баррель.
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Комментарии
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля
На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
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Из сектора Газа по Израилю запущены 20 ракет
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в воскресенье 20 ракет по Израилю, 10 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
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Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
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Эвакуированным в Новые Санжары украинцам запретили передавать еду
Минздрав Украины запретил передавать продукты в медцентр в Новых Санжарах, куда доставили эвакуированных из Китая украинцев.
Политика
Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
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«ПСЖ» обыграл «Бордо», Маркиньюс сделал дубль
«ПСЖ» выиграл у «Бордо» (4:3) в матче 26-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев дубль сделал Маркиньюс.
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Итоговая явка на парламентских выборах в Иране составила 42%
Итоговая явка на выборах в парламент Ирана составила 42,57%.
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Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
Общество
Карнавал в Венеции прервали из-за коронавируса
Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени. На данный момент в Италии выявлено 132 случая заражения коронавирусом.
Авто
Представлен Volkswagen Caddy нового поколения
Компания Volkswagen представила в Дюссельдорфе новое поколение грузопассажирского фургона Volkswagen Caddy.
Политика
Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины
Российский сенатор Алексей Пушков критично отнесся к высказыванию американского президента Дональда Трампа, который заявил, что России и Украине следует помириться.
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На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
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Происшествия
В Европе зафиксировали вторую смерть от коронавируса
Экономика
В Кремле больше не хотят переплачивать за транзит Путина
Вопрос о доходах возник по итогам визита Владимира Путина в Петербург.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате
Политика
Китайские власти обсудили борьбу с коронавирусом онлайн
Китайские власти, а именно 170 тысяч чиновников, обсудили борьбу с коронавирусом онлайн. Это назвали знаменательным событием для всего мира.
Гаджеты
HTC показала новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos
Все новые модели оснащены одинаковым корпусом и дисплеем с разрешением 2880х1700 пикселей, но за счет сменных лицевых панелей пользователь может модернизировать свой шлем.
Армия и оружие
В СФ оценили ужесточение США экспортного режима в отношении России
США с 24 февраля ужесточают экспортный режим в отношении России: новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов.
Политика
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе
Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
Музыка
Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Здоровье
Диетологи объяснили, как может навредить гречневая каша в рационе
Считающаяся самой полезной и диетической гречневая каша, оказывается, подходит далеко не всем.
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
Музыка
Владимир Кацман: я отказываюсь вообще от ресторанного бизнеса
По словам Владимира Кацмана, полученные от продажи ресторанного бизнеса деньги пойдут на погашение кредитов и долгов перед поставщиками.
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Общество
Климатолог спрогнозировал в России умеренное лето после теплой зимы
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории, климатолог Андрей Киселев заявил, что россиянам не следует ожидать аномально жаркого или холодного лета в 2020 году.
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Хукер победил Фелдера в главном бою UFC Fight Night 168
Главным событием вечера стал бой легковесов Дэна Хукера и Пола Фелдера. Бой продлился все пять раундов.