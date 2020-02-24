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Авто Представлен Volkswagen Caddy нового поколения Компания Volkswagen представила в Дюссельдорфе новое поколение грузопассажирского фургона Volkswagen Caddy.

Происшествия На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.

Политика Китайские власти обсудили борьбу с коронавирусом онлайн Китайские власти, а именно 170 тысяч чиновников, обсудили борьбу с коронавирусом онлайн. Это назвали знаменательным событием для всего мира.

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Политика США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.

Музыка Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении» Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.

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