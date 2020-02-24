Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $57

В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% - до $52,12 за баррель.
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Стоимость нефти Brent упалаь ниже отметки в $57

Московский Комсомолец18:58

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

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Нефть Brent снова упала в цене

News.ru19:06

Цена на нефть Brent опустилась ниже $57 впервые с 14 февраля

Коммерсантъ19:01

Нефть подешевела почти на 2,5%

Эхо Москвы19:03

Баррель нефти марки Brent упал ниже 57 долларов

Life.ru19:22
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В Эстонии в военном параде примут участие солдаты и техника НАТО

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Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
RT на русском 12:30
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Из сектора Газа по Израилю запущены 20 ракет

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в воскресенье 20 ракет по Израилю, 10 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
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Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
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Эвакуированным в Новые Санжары украинцам запретили передавать еду

Минздрав Украины запретил передавать продукты в медцентр в Новых Санжарах, куда доставили эвакуированных из Китая украинцев.
ФАН 18:35
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Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
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Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
REGNUM вчера в 12:22
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«ПСЖ» обыграл «Бордо», Маркиньюс сделал дубль

«ПСЖ» выиграл у «Бордо» (4:3) в матче 26-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев дубль сделал Маркиньюс.
Спорт-Экспресс 17:01
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Итоговая явка на парламентских выборах в Иране составила 42%

Итоговая явка на выборах в парламент Ирана составила 42,57%.
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Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
ODDS.ru вчера в 00:45
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Карнавал в Венеции прервали из-за коронавируса

Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени. На данный момент в Италии выявлено 132 случая заражения коронавирусом.
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Представлен Volkswagen Caddy нового поколения

Компания Volkswagen представила в Дюссельдорфе новое поколение грузопассажирского фургона Volkswagen Caddy.
Автоновости дня 21 февраля в 03:29
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Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины

Российский сенатор Алексей Пушков критично отнесся к высказыванию американского президента Дональда Трампа, который заявил, что России и Украине следует помириться.
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На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.
РИА Новости 03:42
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В Европе зафиксировали вторую смерть от коронавируса

ТАСС 21 февраля в 17:59
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В Кремле больше не хотят переплачивать за транзит Путина

Вопрос о доходах возник по итогам визита Владимира Путина в Петербург.
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Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате

Газета.Ru 18:50
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Китайские власти обсудили борьбу с коронавирусом онлайн

Китайские власти, а именно 170 тысяч чиновников, обсудили борьбу с коронавирусом онлайн. Это назвали знаменательным событием для всего мира.
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Гаджеты

HTC показала новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos

Все новые модели оснащены одинаковым корпусом и дисплеем с разрешением 2880х1700 пикселей, но за счет сменных лицевых панелей пользователь может модернизировать свой шлем.
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В СФ оценили ужесточение США экспортного режима в отношении России

США с 24 февраля ужесточают экспортный режим в отношении России: новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов.
РИА Новости вчера в 04:32
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США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе

Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
РИА Новости вчера в 15:58
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Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
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Диетологи объяснили, как может навредить гречневая каша в рационе

Считающаяся самой полезной и диетической гречневая каша, оказывается, подходит далеко не всем.
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Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
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Владимир Кацман: я отказываюсь вообще от ресторанного бизнеса

По словам Владимира Кацмана, полученные от продажи ресторанного бизнеса деньги пойдут на погашение кредитов и долгов перед поставщиками.
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Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
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Oppo снизила цены на смартфоны A5 2020 и A9 2020 с NFC

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Климатолог спрогнозировал в России умеренное лето после теплой зимы

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Главным событием вечера стал бой легковесов Дэна Хукера и Пола Фелдера. Бой продлился все пять раундов.
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NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера

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