Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $57

В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% - до $52,12 за баррель.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $55

ТАССвчера в 14:15

Нефть подорожала в рамках коррекции

Взгляд.ру00:22

Цены на нефть корректируются после сильного падения

Московский Комсомолецвчера в 22:56

Цены на нефть растут

RT на русском00:20

Индекс МосБиржи упал ниже 3000 пунктов

News.ru03:39

Нефть марки Brent накануне подешевела на бирже почти на 3% на фоне опасений из-за коронавируса

Эхо Москвывчера в 17:05

Распространение коронавируса привело к падению цен на нефть и биржевых индексов

Коммерсантъ24 февраля в 04:33
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Общество

У трех эвакуированных в Казань россиян подтвержден коронавирус

Интерфакс 08:56
Политика

Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Российская газета 09:13
Теннис

Шарапова объявила о завершении карьеры

Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
Газета.Ru 08:15
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
РИА Новости 06:09
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей

С 1 марта будет приостановлено авиационное сообщение с Южной Кореей из-за вспышки в этой стране инфекции COVID-19, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространению.
Российская газета 09:15
Происшествия

Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Вести.Ru 04:25
Происшествия

Спасатели рассказали детали операции по поиску пропавших в Сочи детей

РИА Новости 04:52
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Армия и оружие

В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами

Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
РИА Новости 07:01
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Российская газета вчера в 19:20
Шоу-бизнес

Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном

Елена Степаненко чувствует себя прекрасно после развода. Тем временем Евгений Петросян наладил личную жизнь.
Lisa.ru 06:00
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
Политика

В руководстве «Единой России» отвергли планы слияния партии с ОНФ

Ранее интернет-издание "Медуза" сообщило со ссылкой на источники, что "Единая Россия" может претерпеть глобальные изменения, в частности, объединиться с ОНФ и сменить название.
Интерфакс 04:17
Политика

Сурков объяснил уход с поста помощника президента

Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента, который он занимал почти семь лет.
РИА Новости 01:34
Армия и оружие

Эрдоган пообещал освободить наблюдательные пункты Турции в Идлибе

Турецкий лидер напомнил, что срок, в который силы сирийского режима должны отойти к обозначенным в Сочинском меморандуме границам за пределы турецких наблюдательных пунктов, истекает.
REGNUM 06:29
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Общество

Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов

Газета.Ru вчера в 02:39
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир

Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Дождь вчера в 14:21
Политика

Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 26 февраля Днем сопротивления российской "оккупации" Крыма.
РИА Новости 05:08
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

ИнфоСМИ 03:26
Биатлон

Олимпийская чемпионка из Германии ждет от Логинова извинений за допинг

РИА Новости 06:27
Общество

Экс-главу ФСИН Реймера выпустили из тюрьмы по УДО

Замоскворецкий суд Москвы в июне 2017 года приговорил его за мошенничество и злоупотребление полномочиями к восьми годам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей.
BFM.ru вчера в 02:23
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина подает на него в суд

StarHit.ru вчера в 09:00
Политика

Следствие по MH17 нашло свидетеля запуска ракеты «Бук» по Boeing

Ruposters.ru вчера в 00:47
Происшествия

Коновалова, обвиняемого по делу Голунова, отпустили под домашний арест

Вести.Ru 08:44
Общество

Российские ученые разработали пять прототипов вакцины от коронавируса

Ученые в России в настоящее время разработали несколько прототипов вакцины от коронавируса, заявила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции.
Интерфакс 08:55
Единоборства

Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Российская газета вчера в 08:50
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова замуровала дверь в квартиру погибшего сына

Сын Безруковой от первого брака с артистом Игорем Ливановым погиб почти 5 лет назад, 14 марта 2015 года.
Московский Комсомолец 10:08
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»

Piter.tv 05:00
Политика

Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге

Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
РИА Новости 08:41
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