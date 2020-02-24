Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $57
В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% - до $52,12 за баррель.
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Распространение коронавируса привело к падению цен на нефть и биржевых индексов
Коммерсантъ24 февраля в 04:33
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