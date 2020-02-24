В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% - до $52,12 за баррель.

Армия и оружие Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.

Общество Лаос приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса С марта 2020 года авиакомпании Лаоса приостановят полёты в Южную Корею из-за охватившего страну коронавируса, сообщает англоязычная газета Vientiane Times со ссылкой на отраслевые источники.

Политика Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».

Происшествия Как статья в «Медузе» убеждает протестовать против приговора в Пензе Вскоре после вынесения в Пензе приговоров по делу «Сети», согласно которым семь антифашистов получили совокупно 86 лет за слабо доказанные следствием организацию и участие в террористическом сообществе, в «Медузе» появился материал, рассказывающий о довольно неприглядных занятиях и кровавом преступлении, в которые, возможно, оказались вовлечены некоторые фигуранты дела.

Общество Глава ВОЗ объяснил опасность заявлений о пандемии коронавируса Использование в отношении распространения по миру коронавирусной инфекции COVID-19 слова «пандемия» опасно, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

Общество Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".

Религия Патриарх Кирилл прибыл в Амман на межправославное совещание по Украине Патриархи Московский и всея Руси Кирилл и Иерусалимский Феофил во вторник вечером прибыли в Амман (Иордания) для участия в совещании глав и представителей православных церквей по ситуации вокруг так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ), передает корреспондент РИА Новости.

Общество Минпросвещения не одобрило идею штрафовать за оскорбление учителей В Минпросвещения не поддеривают идею ввести штрафы за оскорбления учителей и предупреждают, что одними запретами и штрафами нельзя создать комфортную психологическую среду в школах.

Политика Аваков пообещал проверять температуру всем прибывающим на Украину Каждому прибывающему на территорию Украины будет проведен замер температуры, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 25 февраля на заседании координационного совещания о ситуации по контролю за коронавирусом, сообщает пресс-служба МВД Украины.