Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $57

В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% - до $52,12 за баррель.
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Цена на нефть марки Brent впервые с 13 февраля упала ниже $56 за баррель

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Цена нефти Brent опустилась ниже $56

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Нефть марки Brent дешевеет более чем на 3%

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Взгляд.рувчера в 20:38

Стоимость нефти Brent упалаь ниже отметки в $57

Московский Комсомолецвчера в 18:58
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Депутат Евгений Марченко на пресс-конференции по противостоянию атакам Запада на государственные и частные пророссийские СМИ заявил, что необходимо накладывать жесткие санкции в отношении СМИ-иноагентов.
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Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
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