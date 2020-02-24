Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $57

В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% - до $52,12 за баррель.
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Цены на нефть резко снизились из-за ситуации с коронавирусом

Взгляд.ру10:25

Цена на нефть марки Brent впервые с 13 февраля упала ниже $56 за баррель

News.ru09:46

Цена на нефть Brent опустилась ниже $57 впервые с 14 февраля

Коммерсантъвчера в 19:01

Цены на нефть обвалились на 4% на фоне распространения коронавируса

РБК06:36

Мировые цены на нефть снижаются из-за рисков, связанных с распространением коронавируса

Эхо Москвы05:32

Цена нефти Brent опустилась ниже $56

ТАСС09:28

Стоимость нефти Brent упалаь ниже отметки в $57

Московский Комсомолецвчера в 18:58
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Общество

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Интерфакс 12:13
Общество

В ВОЗ заявили о потенциале пандемии коронавируса

«Использование определения "пандемия" не отвечает фактам, а речь идет об эпидемии в различных частях мира», - цитирует ТАСС заявление Гебреисуса.
ТК Звезда 10:47
Политика

Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»

РИА Новости 11:16
Энергетика

«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев

Цена на газ для украинского населения в феврале снизилась на 15% по сравнению с январём 2020 года и стала самой низкой с апреля 2016 года, заявили в «Нафтогазе».
RT на русском 12:08
Армия и оружие

ВКС России остановили турецкую колонну в Сирии

Взгляд.ру вчера в 07:42
Общество

Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля

Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
REGNUM вчера в 12:23
Происшествия

В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»

Российская газета 06:46
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Microsoft озвучила характеристики Xbox Series X

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Сборная России впервые в истории проиграла в финале Кубка Легенд

Сборная России потерпела поражение от сборной звезд в финальном матча Кубка легенд. Встреча завершилась со счетом 6:5.
РБК вчера в 10:19
Хоккей

Шестеркин и Бучневич попали в аварию

Российские хоккеисты Нью-Йорк Рейнджерс вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Павел Бучневич попали в аварию.
Советский спорт 12:13
Происшествия

На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу

Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
Российская газета 10:18
Происшествия

В России более 70 ТЦ не работает из-за нарушений пожарной безопасности

В России 74 торгово-развлекательных центра (ТРЦ) приостановили работу из-за грубых нарушений пожарной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Коммерсантъ 01:49
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Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с 5G

Коммерсантъ 09:11
Шоу-бизнес

Певица Maruv жестко ответила на критику за поздравление с 23 Февраля

Украинская певица Maruv подверглась травле у себя на родине за поздравления соотечественников с 23 февраля, так как в стране праздник Дня защитника Отечества был перенесен на 14 октября.
Газета.Ru 12:17
Политика

Площадь у российского посольства в Праге назовут в честь Немцова

Впервые информация о переименовании площади появилась в начале февраля 2020 года. Об этой инициативе рассказал мэр Праги Зденек Гржиб.
Газета.Ru 06:31
Общество

Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
RT на русском 00:56
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал редкое фото без усов

МИР 24 11:56
Футбол

«Локомотив» организует в Москве просмотр матча с «Зенитом»

«Локомотив» организует в Москве просмотр матча 20-го тура чемпионата России против «Зенита».
Спорт-Экспресс 12:03
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Коммерсантъ 09:49
Наука

Всепогодный радар для робомобилей разработали американские ученые

Красная весна 04:11
Общество

Ученые выяснили источник распространения коронавируса в Китае

Новый коронавирус штамма 2019-nCoV начал передаваться от человека к человеку еще в ноябре или в начале декабря 2019 года, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад ученых из тропического ботанического сада при Китайской академии наук.
Sputnik Таджикистан вчера в 00:33
Политика

Парламент и кабмин Украины растеряли почти половину доверия граждан

Согласно результатам социологического исследования Центра Разумкова, уровень доверия к органам законодательной и исполнительной власти в феврале сократился до 28%.
Новостной фронт 09:50
Происшествия

СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске

Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
РИА Новости 10:33
Политика

Украинский закон о госязыке хотят пересмотреть

По словам Ткаченко, действующий закон о государственном языке несет "много рисков" для общества.
Вести.Ru 11:30
Футбол

Чемпионат Англии. «Ливерпуль» принимает «Вест Хэм»

Чемпионат Англии 27-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Sports.ru 22 февраля в 02:30
Происшествия

В Одессе женщина погибла из-за падения дерева

Как говорится на сайте ведомства, дерево на улице Нежинской было повалено сильным ветром. Серьезные травмы получила 69-летняя женщина.
Известия 10:31
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди

Футболист выложил в Instagram снимок, на котором держит на руках новорожденную дочь в окружении супруги Анастасии Костенко и второй наследницы Миланы.
Пятый канал вчера в 19:28
Шоу-бизнес

Ксения Собчак ответила обиженной Успенской после неудобного интервью

Ксения Собчак ответила обиженной Успенской после неудобного интервью Ведущая напомнила певице, что та стала участницей обычного телешоу.
Экспресс газета 22 февраля в 03:27
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru 21 февраля в 23:17
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