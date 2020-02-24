Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $57

В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% - до $52,12 за баррель.
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Цены на нефть резко снизились из-за ситуации с коронавирусом

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Цена на нефть марки Brent впервые с 13 февраля упала ниже $56 за баррель

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Цена на нефть Brent опустилась ниже $57 впервые с 14 февраля

Коммерсантъвчера в 19:01

Цены на нефть обвалились на 4% на фоне распространения коронавируса

РБК06:36

Мировые цены на нефть снижаются из-за рисков, связанных с распространением коронавируса

Эхо Москвы05:32

Цена нефти Brent опустилась ниже $56

ТАСС09:28

Стоимость нефти Brent упалаь ниже отметки в $57

Московский Комсомолецвчера в 18:58
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