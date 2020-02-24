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Происшествия На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу Тревожные новости приходят из немецкого городка Фольксмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.

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