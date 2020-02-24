Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $57

В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% - до $52,12 за баррель.
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Цены на нефть резко снизились из-за ситуации с коронавирусом

Взгляд.ру10:25

Нефть марки Brent дешевеет более чем на 3%

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Цена нефти Brent опустилась ниже $56

ТАСС09:28

Цены на нефть обвалились на 4% на фоне распространения коронавируса

РБК06:36

Цена на нефть марки Brent впервые с 13 февраля упала ниже $56 за баррель

News.ru09:46

Коронавирус вызвал панику на рынках

Вести.Ru00:57

Стоимость нефти Brent упалаь ниже отметки в $57

Московский Комсомолецвчера в 18:58
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Коммерсантъ 09:49
Происшествия

На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу

Тревожные новости приходят из немецкого городка Фольксмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
Российская газета 10:18
Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса 09:10
Политика

В США опубликовали список полученных Трампом подарков в 2018 году

Президент США Дональд Трамп получил в 2018 году от президента РФ Владимира Путина набор из 12 серебряных монет, посвященных Чемпионату мира по футболу в России, следует из опубликованного в понедельник в Федеральном реестре США перечня подарков, полученных сотрудниками федеральных органов власти от властей иностранных держав.
РИА Новости 10:33
Шоу-бизнес

Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат

В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.
Журналистская правда вчера в 04:50
Гаджеты

Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs

Во время презентации в Барселоне (хотя MWC 2020 отменили, но не отменять же билеты и гостиницы журналистам) Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs.
ITZine.ru 08:20
Космос

NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера

N+1 22 февраля в 06:47
Политика

Следователи по делу MH17 нашли свидетеля запуска «Бука»

Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что Совместная следственная группа по крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году нашла свидетеля запуска ракеты "Бук", которая сбила самолет.
Газета.Ru 10:16
Происшествия

На украинской границе при проверке паспорта умер пенсионер

О гибели человека на украинской границе сообщили киевские СМИ со ссылкой на общественную организацию.
Аргументы недели 10:54
Политика

Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
РИА Новости 08:35
Политика

Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма

Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Московский Комсомолец 08:07
Армия и оружие

Украина закрепит в военной стратегии курс на вступление в НАТО

Курс на вступление Украины в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии, сообщил руководитель директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.
RT на русском 07:14
Политика

Площадь перед посольством РФ в Праге назовут в честь Бориса Немцова

Ранее в честь Бориса Немцова переименовали площади перед посольствами РФ в Вашингтоне и Вильнюсе.
Коммерсантъ 05:47
Шоу-бизнес

Кирк Дуглас оставил сына Майкла без наследства

ФАН вчера в 18:22
Общество

В ВОЗ оценили вероятность пандемии коронавируса

Вспышка китайского коронавируса COVID-19 в Китае и некоторых других странах имеет потенциал пандемии, но пока не дошла до такого уровня.
Lenta.ru 10:55
Кино

Объявлен актерский состав второго сезона сериала «Ведьмак»

Второй сезон сериала будет доступен подписчикам Netflix в 2021 году.
RuNews24.ru 04:48
Здоровье

Названы лекарства, которым не доверяют Малышева и доктор Мясников

Известные российские врачи Елена Малышева и Александр Мясников перечислили бесполезные лекарства, на которые люди тратят крупные суммы денег.
Аргументы недели 06:44
Общество

Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе

В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Газета.Ru 02:34
Футбол

Сборная России впервые в истории проиграла в финале Кубка Легенд

Сборная России потерпела поражение от сборной звезд в финальном матча Кубка легенд. Встреча завершилась со счетом 6:5.
РБК вчера в 10:19
Политика

На Украине могут пересмотреть госзакон о языке

В декабре 2019 года депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский («Слуга народа») внес в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке, так как, по его мнению, соответствующий закон не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка и направлен «на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь русского языка».
REGNUM 09:34
Общество

Немецкий диетолог назвал продукты, которые вызывают бессонницу

Немецкий диетолог Хайдрун Шуберт рассказал, что употребление отдельных продуктов в вечернее время может вызывать проблемы со сном, включая бессонницу.
Комсомольская правда 01:32
Космос

Ультрахолодный карлик произвел рентгеновскую супервспышку

Группа астрономов во главе с Андреа Де Лука (Andrea De Luca) сообщила о первом обнаружении в рентгеновском диапазоне супервспышки на ультрахолодном L-карлике J0331−27, возрастом более одного миллиарда лет, который находится на расстоянии 240 парсек от Солнца и имеет температуру внешних слоев 2100 кельвинов.
N+1 08:31
Политика

Трамп пожелал примирения России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
RT на русском вчера в 11:30
Хоккей

«Барыс» побеждает «Адмирал» на выезде

Во втором периоде усилиями Константина Глазачева «Адмирал» отыграл одну шайбу, но это не спасло их от поражения.
ГЛАС.RU 04:26
Общество

На Украине министр пришла в скафандре поддержать эвакуированных из Уханя

Министр пришла на встречу в защитном скафандре.
Аргументы недели 10:15
Кино

Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
ToDay News Ufa 21 февраля в 03:06
Общество

Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»

Молодой человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне».
Lenta.ru 09:09
Гаджеты

Vivo Apex 2020 сможет заряжаться до 50% за пять минут

Актуальные Новости 09:51
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
Биатлон

Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы 2020 года.
РБК 08:09
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