Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $57
В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% - до $52,12 за баррель.
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Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
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В США опубликовали список полученных Трампом подарков в 2018 году
Президент США Дональд Трамп получил в 2018 году от президента РФ Владимира Путина набор из 12 серебряных монет, посвященных Чемпионату мира по футболу в России, следует из опубликованного в понедельник в Федеральном реестре США перечня подарков, полученных сотрудниками федеральных органов власти от властей иностранных держав.
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О гибели человека на украинской границе сообщили киевские СМИ со ссылкой на общественную организацию.
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Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
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Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
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Известные российские врачи Елена Малышева и Александр Мясников перечислили бесполезные лекарства, на которые люди тратят крупные суммы денег.
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В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
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Сборная России впервые в истории проиграла в финале Кубка Легенд
Сборная России потерпела поражение от сборной звезд в финальном матча Кубка легенд. Встреча завершилась со счетом 6:5.
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На Украине могут пересмотреть госзакон о языке
В декабре 2019 года депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский («Слуга народа») внес в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке, так как, по его мнению, соответствующий закон не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка и направлен «на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь русского языка».
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Немецкий диетолог Хайдрун Шуберт рассказал, что употребление отдельных продуктов в вечернее время может вызывать проблемы со сном, включая бессонницу.
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Ультрахолодный карлик произвел рентгеновскую супервспышку
Группа астрономов во главе с Андреа Де Лука (Andrea De Luca) сообщила о первом обнаружении в рентгеновском диапазоне супервспышки на ультрахолодном L-карлике J0331−27, возрастом более одного миллиарда лет, который находится на расстоянии 240 парсек от Солнца и имеет температуру внешних слоев 2100 кельвинов.
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Трамп пожелал примирения России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
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Во втором периоде усилиями Константина Глазачева «Адмирал» отыграл одну шайбу, но это не спасло их от поражения.
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На Украине министр пришла в скафандре поддержать эвакуированных из Уханя
Министр пришла на встречу в защитном скафандре.
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Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы 2020 года.