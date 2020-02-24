Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $57
В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% - до $52,12 за баррель.
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Концерты народного артиста России Дениса Мацуева в Болонье и Риме переносятся из-за вспышки коронавируса.
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Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Немцова
Городской совет Праги проголосовал за то, чтобы переименовать площадь у посольства России в честь российского политика Бориса Немцова, сообщает CNN.
Авто
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В Казани рассказали о состоянии россиян с Diamond Princess
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