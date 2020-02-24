В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% - до $52,12 за баррель.

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Общество Онищенко призвал запретить татуировки Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.

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Происшествия Рысь напала на дрессировщика в цирке Южной Осетии В цирке в Южной Осетии во время выступления рысь напала на дрессировщика. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.

Общество На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

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