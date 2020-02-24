Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $57

В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% - до $52,12 за баррель.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $56

ТАСС09:28

Цены на нефть обвалились на 4% на фоне распространения коронавируса

РБК06:36

Нефть Brent снова упала в цене

News.ruвчера в 19:06

Коронавирус вызвал панику на рынках

Вести.Ru00:57

Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 57 долларов

Взгляд.рувчера в 20:38

Нефть марки Brent дешевеет более чем на 3%

RT на русском03:17

Стоимость нефти Brent упалаь ниже отметки в $57

Московский Комсомолецвчера в 18:58
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Армия и оружие

Украина закрепит в военной стратегии курс на вступление в НАТО

Курс на вступление Украины в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии, сообщил руководитель директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.
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Игры

Создатели Metro: Exodus полностью переходят на рейтрейсинг

Metro: Exodus стала одной из первых игр с полноценной поддержкой рейтрейсинга, однако Шишковцов отмечает, что это лишь проба пера — первое поколение технологии, тогда как в будущем они смогут показать куда более впечатляющую работу.
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Певица Maruv нецензурно обратилась к критикам 23 Февраля

Lenta.ru 09:02
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Онищенко призвал запретить татуировки

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
РИА Новости вчера в 18:22
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Ученые открыли новый метод распознавания дальних землетрясений

Новый метод обработки сигналов гравитационных возмущений позволит быстрее и с меньшими затратами детектировать землетрясения, заявляют ученые-геофизики 22 февраля в статье, опубликованной в журнале Earth and Planetary Science Letters.
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В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
РИА Новости 07:40
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Лавров осудил заявления США о возможности договориться с террористами

Москва считает неприемлемыми заявления США о возможности договориться с террористами группировки «Хайят Тахрир аш Шам»* в Сирии.
Вечерняя Москва 08:50
Общество

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
REGNUM вчера в 22:51
Наука

Алмазная микролинза смогла сфокусировать рентгеновское излучение

Специалисты использовали источник рентгеновского излучения, чтобы проверить составную оптической системы.
RuNews24.ru 22 февраля в 02:40
Происшествия

В Карпатах спасатели нашли заблудившихся туристов

Утром 24 февраля один из туристов связался со спасателями. Ему удалось спуститься самостоятельно.
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Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией

Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
ФАН вчера в 19:27
Армия и оружие

Военный эсминец США вошел в Черное море

Эсминец ВМС США «Росс» зашел в акваторию Черного моря в 18:30 мск в воскресенье, 23 февраля.
BFM.ru вчера в 11:19
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России

Neva.Today вчера в 02:10
Политика

Власти Украины не выплатили обещанные бывшим пленным деньги

Журналист Юрий Бутусов в своем Facebook написал о том, что освобожденные в рамках обмена пленными между Киевом и Донбассом украинцы все еще не получили обещанные им денежные выплаты.
Газета.Ru 08:16
Общество

Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»

Молодой человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне».
Lenta.ru 09:09
Происшествия

Рысь напала на дрессировщика в цирке Южной Осетии

В цирке в Южной Осетии во время выступления рысь напала на дрессировщика. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.
Газета.Ru вчера в 14:36
Происшествия

В Курортном районе на ЗСД из-за аварии образовалась пробка

В понедельник, 24 февраля, на Западном скоростном диаметре в Курортном районе Петербурга образовалась четырёхкилометровая пробка.
Peterburg2.ru 08:25
Общество

На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая

Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Известия вчера в 21:04
Политика

Назван президентский рейтинг Зеленского

Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%.
Газета.Ru 09:25
Космос

На Юпитере воды оказалось больше, чем предполагалось

Неожиданный результат заставил ученых снова уделить Юпитеру больше внимания. В атмосферу Юпитера был отправлен «Галилео».
HotGeo 22 февраля в 09:19
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Сирия пообещала сбивать нарушающие воздушное пространство самолеты

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Происшествия

В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»

Накануне в тематической группе, посвященной происшествиям в городе Березники, был опубликован видеоролик, на котором видно, как три человека в форме фельдшеров волокут мужчину до машины скорой помощи по лужам и мокрому снегу.
Российская газета 06:46
Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.
Газета.Ru вчера в 05:09
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Родители детей с редким заболеванием провели пикет в Новосибирске

Родители детей, которые болеют фенилкетонурией, провели пикет в Новосибирске.
VSE42.RU 03:53
Происшествия

В Одессе женщину убило упавшим деревом

Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс

Lenta.ru 06:30
Энергетика

Украина вновь провоцирует Молдавию на газовый конфликт с Россией

Власти Украины провоцируют Молдавию начать переговоры с ЕС о закупках газа по так называемой реверсной схеме, вместо прямых покупок топлива у российского «Газпрома», передает корреспондент ИА REGNUM.
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Косачев призвал перестать поддерживать «партию войны» на Украине

Глава международного комитета Совета федераций Константин Косачев заявил, что на сложные отношения России и Украины влияют внешние факторы.
Газета.Ru 02:14
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Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
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Автомобиль въехал в толпу зрителей на параде в Германии

Автомобиль въехал в толпу зрителей на параде в немецком городе Фолькмарзене.
Известия 09:35
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