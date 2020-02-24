Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $57
В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% - до $52,12 за баррель.
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Украина закрепит в военной стратегии курс на вступление в НАТО
Курс на вступление Украины в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии, сообщил руководитель директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.
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Создатели Metro: Exodus полностью переходят на рейтрейсинг
Metro: Exodus стала одной из первых игр с полноценной поддержкой рейтрейсинга, однако Шишковцов отмечает, что это лишь проба пера — первое поколение технологии, тогда как в будущем они смогут показать куда более впечатляющую работу.
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Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
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Новый метод обработки сигналов гравитационных возмущений позволит быстрее и с меньшими затратами детектировать землетрясения, заявляют ученые-геофизики 22 февраля в статье, опубликованной в журнале Earth and Planetary Science Letters.
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В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
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Лавров осудил заявления США о возможности договориться с террористами
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В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
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Специалисты использовали источник рентгеновского излучения, чтобы проверить составную оптической системы.
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Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией
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Армия и оружие
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Журналист Юрий Бутусов в своем Facebook написал о том, что освобожденные в рамках обмена пленными между Киевом и Донбассом украинцы все еще не получили обещанные им денежные выплаты.
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Молодой человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне».
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Рысь напала на дрессировщика в цирке Южной Осетии
В цирке в Южной Осетии во время выступления рысь напала на дрессировщика. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.
Происшествия
В Курортном районе на ЗСД из-за аварии образовалась пробка
В понедельник, 24 февраля, на Западном скоростном диаметре в Курортном районе Петербурга образовалась четырёхкилометровая пробка.
Общество
На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая
Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Политика
Назван президентский рейтинг Зеленского
Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%.
Космос
На Юпитере воды оказалось больше, чем предполагалось
Неожиданный результат заставил ученых снова уделить Юпитеру больше внимания. В атмосферу Юпитера был отправлен «Галилео».
Армия и оружие
Сирия пообещала сбивать нарушающие воздушное пространство самолеты
Происшествия
В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»
Накануне в тематической группе, посвященной происшествиям в городе Березники, был опубликован видеоролик, на котором видно, как три человека в форме фельдшеров волокут мужчину до машины скорой помощи по лужам и мокрому снегу.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.
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Родители детей с редким заболеванием провели пикет в Новосибирске
Родители детей, которые болеют фенилкетонурией, провели пикет в Новосибирске.
Происшествия
В Одессе женщину убило упавшим деревом
Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Энергетика
Украина вновь провоцирует Молдавию на газовый конфликт с Россией
Власти Украины провоцируют Молдавию начать переговоры с ЕС о закупках газа по так называемой реверсной схеме, вместо прямых покупок топлива у российского «Газпрома», передает корреспондент ИА REGNUM.
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Косачев призвал перестать поддерживать «партию войны» на Украине
Глава международного комитета Совета федераций Константин Косачев заявил, что на сложные отношения России и Украины влияют внешние факторы.
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Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
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Автомобиль въехал в толпу зрителей на параде в Германии
Автомобиль въехал в толпу зрителей на параде в немецком городе Фолькмарзене.