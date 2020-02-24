Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $57

В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% - до $52,12 за баррель.
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Цены на нефть обвалились на 4% на фоне распространения коронавируса

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Коронавирус вызвал панику на рынках

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В Польше хотят разрешить украинцам трудиться в 2 раза дольше

Основными трудовыми мигрантами в Польше стали украинцы.
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Huawei проведёт сегодня онлайн-презентацию и анонсирует новинки в рамках стратегии «1+8+N»

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Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37

Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
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AMD выпустила как версии драйвера Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q1.1 для 64-битных Windows 7, 10, Server 2016 и Server 2019, так и для Linux (RHEL 8.1 / CentOS 8.1, RHEL 7.7 / CentOS 7.7, Ubuntu 18.04.2 и SLED/SLES 15.1).
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Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе

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