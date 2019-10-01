Цена декабрьского фьючерса нефти марки Brent на торгах во вторник, 1 октября, потеряла 0,46% и снизилась до $58,98 за баррель.

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $59 за баррель

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