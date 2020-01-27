Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Мартовские фьючерсы на нефть WTI упали на 2,44%, составив $52,87 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать52

Подробнее о событии

Зараженные рынки: как эпидемии влияли на движения котировок

РБК11:43

Brent может опуститься до $55 на фоне новостей о коронавирусе

ТАСС09:01

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Известия00:53

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель

RT на русском04:44

Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

Российская газета01:51

Цена нефти Brent опустилась ниже $58 за баррель

ПРАЙМ04:33

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

РИА Новостивчера в 22:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:26, Ашберн
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Sunmag.me 11:11
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть дело Котова

Конституционный суд (КС России) обязал суды пересмотреть дело Константина Котова, осужденного за нарушения на митингах, следует из определения суда.
РИА Новости 12:15
Футбол

Мбаппе открыт для перехода в «Ливерпуль»

«Ливерпулю» придется заплатить 253 миллиона евро, которые прописаны в контракте Мбаппе в качестве отступных.
Матч ТВ 11:10
Общество

В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV.
Известия 11:07
Общество

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
RT на русском 00:36
Религия

Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Умер настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин.
Lenta.ru вчера в 09:47
Общество

Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы

Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Коммерсантъ 07:50
Экономика

Авиакомпании РФ увеличили перевозки пассажиров на 10% в 2019 году

«За 2019 год российские перевозчики обслужили 128,1 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на +10,3%. Пассажирооборот за 12 месяцев достиг отметки в 322,98 млрд пассажиро-километров, рост составил +12,6%», — говорится в сообщении.
Известия 11:59
Общество

Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае

Сотрудники Национального центра по контролю заболеваний выявили возможный источник коронавируса.
ToDay News Ufa 10:42
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Политика

Медведев назвал главные задачи «Единой России»

Бывший премьер-министр и действующий председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал главные задачи, которые стоят перед партией.
Lenta.ru 10:27
Армия и оружие

В упавшем в Афганистане самолете опознали борт ВВС США

В сети появились кадры с предполагаемого места крушения лайнера в Афганистане: вероятно, это воздушный узел связи ВВС США.
Lenta.ru 08:47
Армия и оружие

Сирийская армия прорвала линии обороны террористов на западе Алеппо

Правительственные силы САР, начав наступление, прорвали первые линии защиты террористических группировок на западной окраине Алеппо и движутся в направлении поселения Хан-Туман, сообщает сирийское государственное информагентство САНА.
РИА Новости 09:18
Общество

Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Широкофюзеляжный авиалайнер Boeing 777X 26 января совершил первый испытательный полет.
DP.RU вчера в 02:05
Политика

В Кремле отреагировали на ситуацию с главой Чувашии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предпочёл не давать оценки инцидентам с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, связанным с его высказыванием в адрес журналистов и с историей с вручением ключей от автомобилей МЧС.
Профиль 08:32
Общество

Как послание президента Федеральному собранию изменит жизнь россиян

Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в систему социальной защиты населения.
РИА Новости 24 января в 05:08
Происшествия

В Киеве экс-командир разведки ДНР открыл огонь по двум полицейским

Украинские правоохранители сообщили, что оперативниками был задержан мужчина, ранивший из травматического пистолета двух человек возле кафе в киевском Гидропарке.
Rusvesna.su 10:53
Общество

Роспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус

Всего Роспотребнадзор с 31 декабря обследовал более 1 млн 300 тыс. человек для избежания распространения коронавируса в России.
ТАСС 04:06
Общество

На итальянском телешоу Украину назвали малой Россией

На телешоу L'eredita («Наследие») итальянского телеканала RAI Украину назвали малой Россией.
Известия 11:38
Происшествия

Нашлась мать двух детей, брошенных отцом в Шереметьево

Национальная служба новостей 00:22
Политика

Железняк оценил рассекреченные документы ЦРУ о Бандере

Член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк выразил надежду, что рассекреченные документы ЦРУ о Степане Бандере заставят Киев пересмотреть взгляды на историю.
Парламентская газета 24 января в 14:17
Экономика

Аналитики ЦБ назвали главные причины низких промышленных инвестиций

Основными причинами недостаточных инвестиций в российской промышленности (без учета компаний ТЭК) являются дефицит средств на счетах, дорогие кредиты и сильная неопределенность в экономике.
РБК 11:08
Политика

Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО

Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
РБК 09:37
Футбол

Хавбек «Славии» близок к переходу в «Вест Хэм». Летом он отказал «Спартаку»

Ранее сообщалось, что летом 2019-го «Динамо» и «Спартак» хотели видеть чешского игрока у себя в составах, но Томаш отказался перезжать в Россию В текущем сезоне Соучек провел 26 матчей за «Славию», забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи.
Спорт-Экспресс 11:33
Общество

Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом

Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.
Вести.Ru 11:30
Здоровье

Путь в прошлое

Что думают российские врачи о дженериках Русфонд вместе с сообществом "Врачи РФ" и порталом "Новости GMP" провел анонимный опрос врачей о том, как они оценивают качество дженериков.
Коммерсантъ 23 января в 17:42
Политика

Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Общество

Темнокожий студент извинился перед осетинами за танец с девушкой

Темнокожий студент, приехавший учиться в Северо-Осетинский госуниверситет (СОГУ), публично попросил прощения за танец во Владикавказе.
Lenta.ru 03:39
Экономика

ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
Ведомости 02:42
Авто

Компания Tesla откроет в Европе дизайн-центр

В будущем компания планирует открыть в Европе новую дизайн-студию и изменить концепцию уже работающих.
Anonsens 00:26
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное