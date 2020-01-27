Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $60
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:03 мск.
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Происшествия
Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении 775 млн рублей
Следствие полагает, что Арашуков-старший причастен к организации преступного сообщества и хищению газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд руб. В конце 2019 года стало известно, что на Рауля Арашукова завели четыре новых уголовных дела о растрате.
Энергетика
Глава BP: эпоха нефти по $100 за баррель закончилась
Глобальный спрос на нефть будет постепенно сокращаться, заявил глава ВР Роберт Дадли на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Происшествия
Оставившего детей в аэропорту Шереметьево отца нашли
Общество
Цифровая Россия станет драйвером роста экономики
Почти за 10 лет назад перед Россией было поставлено 16 задач по созданию национальных цифровых платформ.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Футбол
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Здоровье
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Всего существует около тридцати препаратов, которыми можно лечить новый коронавирус из Китая.
Культура
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Здоровье
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Шоу-бизнес
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Ефремов превратится в вампира в комедийном сериале
Происшествия
На кладбище в Подмосковье нашли тело матери двоих детей
Тело обнаружили 26 января на кладбище с травмой головы, указывает источник.
Общество
Права работающих пенсионеров требуют защиты: об индексации пенсии
Скорее всего, инициатива не понравится ПФР.Предлагаемые поправки, безусловно, напрямую не «делят» пенсионеров на работающих и неработающих, речь идёт об индексации размера пенсий в целом.
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Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной, и глава государства неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений между двумя странами, — цитирует его «Интерфакс».
Кино
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Армия и оружие
Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо
Сообщается, что сильному обстрелу боевики подверглись на западе провинции Алеппо, кроме того, сирийская армия заняла деревню Мар-Шамшех на юге провинции Идлиб.
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Мировые рынки поддались всеобщей панике из-за распространяющегося в Китае смертельного коронавируса 2019-nCoV: биржевые индексы в разных странах упали от нескольких десятых процента до нескольких процентов.
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Медведев вылетел из Australian Open
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Политика
Песков объяснил появление поручения Путина по делу Котова
Президент не принимал решения пересмотреть дело участника митингов Константина Котова, он поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора.
Политика
ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков
ФСБ России приостановила следствие по делу украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Политика
Трамп опроверг разоблачения Болтона касательно военной помощи Украине
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Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Космос
Астероид диаметром до одного километра приближается к Земле
Потенциально опасный астероид в середине февраля пролетит вблизи Земли. Диаметр космического тела составляет от 440 до 990 метров.
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Музыка
В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»
Награду в номинации «Лучшая песня года» получила 18-летняя Билли Айлиш.