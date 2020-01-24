По состоянию на 17:30 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в марте снизилась на 1,76% — до $60,95 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась ниже $61 в начале декабря 2019 года.

Цена на нефть Brent опустилась ниже $61

Общество Назван вероятный источник китайского коронавируса Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.

Армия и оружие В МИД прокомментировали обстрел посольства США в Багдаде Позже телеканал "ас-Сумария" сообщил со ссылкой на источники в органах безопасности, что при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек.

Экономика Греф посоветовал хранить сбережения в рублях Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.

Происшествия Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе Один из лучших баскетболистов НБА за всю историю Коби Брайант погиб при крушении вертолета.

Происшествия Самолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после ложного сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Премьер-министр Нидерландов извинился за Холокост Во время выступления на церемонии празднования Дня памяти жертв Холокоста в Амстердаме, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте извинился за действия правительства страны во время Второй мировой войны, 26 января сообщает Dutch News.

Здоровье Канадский искусственный интеллект предсказал вспышку коронавируса Канадская платформа мониторинга здоровья BlueDot предсказала вспышку коронавируса еще 31 декабря, передает канал "Россия 24".

Происшествия СМИ предположили подлог при проверке в Чечне СМИ нашли подлог при проверке информации уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой о якобы казненных в Чечне людях.

Религия Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.

Происшествия Две кошки погибли при перелете рейсом «Аэрофлота» Небрежное отношение сотрудников аэропорта "Шереметьево" стало причиной гибели двух кошек пассажира, летевшего из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве.

Здоровье 30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Общество В Белоруссию поступила первая партия норвежской нефти На белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» доставлена первая часть партии норвежской нефти, передает RT слова пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.

Происшествия Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.

Политика Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб во время войны Германия и Россия должны заплатить Польше за разрушение страны в ходе Второй мировой войны, но Варшава вряд ли сможет заставить Москву компенсировать что-либо, рассказал бывший польский премьер-министр, лидер правящей партии PiS Ярослав Качиньский в интервью немецкому изданию Bild.