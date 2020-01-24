Энергетика

REGNUMREGNUMЦена на нефть Brent опустилась ниже $61

По состоянию на 17:30 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в марте снизилась на 1,76% — до $60,95 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась ниже $61 в начале декабря 2019 года.
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $61

REGNUM24 января в 10:03

Цены на нефть резко снизились в конце недели

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Нефть продолжает дешеветь из-за рисков снижения спроса на сырье

ПРАЙМ24 января в 13:34

Цена нефти Brent опустилась ниже $60

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Котировки нефти развернулись вверх после резкого снижения в четверг

Интерфакс24 января в 00:55

Мировые цены на нефть растут

RT на русском24 января в 00:18

Нефть дешевеет, рынки лихорадит. Как мир реагирует на коронавирус и Brexit

Телеканал 360°23 января в 16:28
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
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Не выходит на связь: в Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко

Трунцев отметил, что актриса больше не выходила на связь после того, как села в машину, а ехать за рулем по времени ей было около часа.
Вести.Ru 03:29
Общество

Назван вероятный источник китайского коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Вечерняя Москва вчера в 14:01
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Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

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Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
РИА Новости вчера в 05:44
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Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
РИА Новости 04:32
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

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Общество

Пользователи сообщают о сбое в работе почтового сервиса Mail.ru

Проблемы в работе почтового сервиса компании Mail.ru Group - "Почта Mail.ru" наблюдаются в понедельник в России.
ТАСС 03:42
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В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»

Коммерсантъ вчера в 17:52
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Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Один из лучших баскетболистов НБА за всю историю Коби Брайант погиб при крушении вертолета.
BFM.ru вчера в 15:19
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после ложного сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 02:09
Политика

Правительство Ингушетии отправлено в отставку

Правительство Ингушетии отправлено в отставку.
Российская газета 02:53
Общество

75 лет назад Красная армия освободила концлагерь Освенцим

Газета.Ru 01:26
Политика

Премьер-министр Нидерландов извинился за Холокост

Во время выступления на церемонии празднования Дня памяти жертв Холокоста в Амстердаме, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте извинился за действия правительства страны во время Второй мировой войны, 26 января сообщает Dutch News.
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Канадский искусственный интеллект предсказал вспышку коронавируса

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Вести.Ru 25 января в 13:33
Происшествия

СМИ предположили подлог при проверке в Чечне

СМИ нашли подлог при проверке информации уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой о якобы казненных в Чечне людях.
REGNUM 01:11
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ вчера в 10:03
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Роспотребнадзор не выявил в России носителей коронавируса

Глава Роспотребнадзора обратила внимание на то, что на сегодня вирус зарегистрирован в 12 государствах.
Интерфакс 03:59
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Две кошки погибли при перелете рейсом «Аэрофлота»

Небрежное отношение сотрудников аэропорта "Шереметьево" стало причиной гибели двух кошек пассажира, летевшего из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве.
Pravda.Ru 25 января в 03:32
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«Ливерпуль» не смог победить «Шрусбери Таун» в Кубке Англии

По правилам Кубка Англии в случае ничьи, команды ждёт переигровка.
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30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко

Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
REGNUM 03:49
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В Белоруссию поступила первая партия норвежской нефти

На белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» доставлена первая часть партии норвежской нефти, передает RT слова пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.
Аргументы и Факты вчера в 04:47
Армия и оружие

Адмирал ВМС США Фогго призвал брать пример с России в военной сфере

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Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.
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По данным matchtv.ru, нового главного тренера «Химок» назначит Министерство спорта Московской области.
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Появились новые рендеры iPhone 9

The GEEK 24 января в 06:52
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку

В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
REGNUM 03:32
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Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб во время войны

Германия и Россия должны заплатить Польше за разрушение страны в ходе Второй мировой войны, но Варшава вряд ли сможет заставить Москву компенсировать что-либо, рассказал бывший польский премьер-министр, лидер правящей партии PiS Ярослав Качиньский в интервью немецкому изданию Bild.
Газета.Ru 25 января в 06:46
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Комитет Думы получил 17 поправок к проекту об изменениях в Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.
ТАСС 03:37
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