Энергетика
REGNUMЦена на нефть Brent опустилась ниже $61
По состоянию на 17:30 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в марте снизилась на 1,76% — до $60,95 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась ниже $61 в начале декабря 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Нефть дешевеет, рынки лихорадит. Как мир реагирует на коронавирус и Brexit
Телеканал 360°23 января в 16:28
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Общество
Названы сжигающие жир и наращивающие мышцы продукты
Шоу-бизнес
Не выходит на связь: в Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко
Трунцев отметил, что актриса больше не выходила на связь после того, как села в машину, а ехать за рулем по времени ей было около часа.
Общество
Назван вероятный источник китайского коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Армия и оружие
В МИД прокомментировали обстрел посольства США в Багдаде
Позже телеканал "ас-Сумария" сообщил со ссылкой на источники в органах безопасности, что при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Экономика
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
Общество
Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе почтового сервиса Mail.ru
Проблемы в работе почтового сервиса компании Mail.ru Group - "Почта Mail.ru" наблюдаются в понедельник в России.
Музыка
В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Один из лучших баскетболистов НБА за всю историю Коби Брайант погиб при крушении вертолета.
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после ложного сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Политика
Правительство Ингушетии отправлено в отставку
Правительство Ингушетии отправлено в отставку.
Политика
Премьер-министр Нидерландов извинился за Холокост
Во время выступления на церемонии празднования Дня памяти жертв Холокоста в Амстердаме, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте извинился за действия правительства страны во время Второй мировой войны, 26 января сообщает Dutch News.
Здоровье
Канадский искусственный интеллект предсказал вспышку коронавируса
Канадская платформа мониторинга здоровья BlueDot предсказала вспышку коронавируса еще 31 декабря, передает канал "Россия 24".
Происшествия
СМИ предположили подлог при проверке в Чечне
СМИ нашли подлог при проверке информации уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой о якобы казненных в Чечне людях.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Общество
Роспотребнадзор не выявил в России носителей коронавируса
Глава Роспотребнадзора обратила внимание на то, что на сегодня вирус зарегистрирован в 12 государствах.
Происшествия
Две кошки погибли при перелете рейсом «Аэрофлота»
Небрежное отношение сотрудников аэропорта "Шереметьево" стало причиной гибели двух кошек пассажира, летевшего из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве.
Футбол
«Ливерпуль» не смог победить «Шрусбери Таун» в Кубке Англии
По правилам Кубка Англии в случае ничьи, команды ждёт переигровка.
Здоровье
30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко
Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Общество
В Белоруссию поступила первая партия норвежской нефти
На белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» доставлена первая часть партии норвежской нефти, передает RT слова пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.
Армия и оружие
Адмирал ВМС США Фогго призвал брать пример с России в военной сфере
Происшествия
Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов
Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.
Футбол
«Химки» могут возглавить Ташуев или Тихонов
По данным matchtv.ru, нового главного тренера «Химок» назначит Министерство спорта Московской области.
Гаджеты
Появились новые рендеры iPhone 9
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку
В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
Политика
Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб во время войны
Германия и Россия должны заплатить Польше за разрушение страны в ходе Второй мировой войны, но Варшава вряд ли сможет заставить Москву компенсировать что-либо, рассказал бывший польский премьер-министр, лидер правящей партии PiS Ярослав Качиньский в интервью немецкому изданию Bild.
Политика
Комитет Думы получил 17 поправок к проекту об изменениях в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.