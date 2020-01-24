Энергетика

REGNUMREGNUMЦена на нефть Brent опустилась ниже $61

По состоянию на 17:30 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в марте снизилась на 1,76% — до $60,95 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась ниже $61 в начале декабря 2019 года.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $60

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Цены на нефть резко снизились в конце недели

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Котировки нефти развернулись вверх после резкого снижения в четверг

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Цена на нефть Brent опустилась ниже $61

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Котировки Brent и WTI перешли к снижению

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Нефть марки WTI опустилась на 3% на рисках вокруг вспышки коронавируса

ПРАЙМ24 января в 11:38

Мировые цены на нефть растут

RT на русском24 января в 00:18
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Политика

В Кремле сообщили, что указа об отставке Суркова пока нет

Указа об освобождении Владислава Суркова от обязанностей пока не было, де-факто он продолжает оставаться помощником президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Коронавирус у пассажира с температурой в Шереметьево не подтвержден

В Роспотребнадзоре не подтвердили подозрение на коронавирус у госпитализированного с температурой из Шереметьево пассажира.
РЕН ТВ 07:17
Политика

Депутаты в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорила полномочия российской делегации.
РБК 07:32
Футбол

Братья Березуцкие вернулись в ЦСКА

Коммерсантъ 06:44
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

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Общество

В работе почты Mail.Ru произошел сбой

В работе электронной почты Mail.Ru произошел сбой, подтвердили в Twitter сервиса.
РБК 03:53
Политика

Подданный Японии задержан в России за попытку собрать секретные данные

Подданный Японии 25 декабря 2019 года был задержан в России за попытку получения секретных материалов о российском военном потенциале.
RT на русском 07:36
Политика

Юрий Чайка представлен в должности полпреда президента в СКФО

Бывший генпрокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где представлен в качестве полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 06:52
Политика

Кремль не стал комментировать действия главы Чувашии

Официальный представитель Кремля отметил, что в правительстве осведомлены о действиях главы Чувашии.
Деловое.ТВ 05:58
Общество

Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года

Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года.
Газета.Ru 06:21
Шоу-бизнес

Российская актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

63-летняя советская, американская и российская актриса Наталья Андрейченко, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания", пропала в Мексике.
Российская газета 07:15
Происшествия

Астраханец 14 лет насиловал свою дочку

Вести.Ru 07:02
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Американская певица Билли Айлиш получила «Грэмми» в пяти из шести номинаций — «Песня года», «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом».
РБК 00:04
Здоровье

На Украине зафиксировали первый случай коронавируса в 2020 году

На Украине зафиксировали один случай заболевания коронавирусом, информацию о заражении подтвердили в Киевском городском лабораторном центре минздрава страны 27 января.
Известия 07:16
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 25 января в 03:48
Происшествия

На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Российская газета 05:13
Происшествия

Правоохранители нашли мать брошенных в Шереметьево мальчиков

Известия 00:16
Общество

Автодилеры предложили штрафовать за скрутку пробега у автомобилей

Глава ассоциация «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скрутку пробега у подержанных машин.
BFM.ru 06:04
Экономика

ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
Ведомости 02:42
Общество

В Германии оценили потенциал сельского хозяйства РФ

Автор материала отмечает, что по итогам выставки сельского хозяйства «Зеленая неделя», прошедшая в Берлине, можно констатировать факт, что РФ обладает колоссальным потенциалом в сельском хозяйстве.
Expert.ru 07:18
Политика

ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков

ФСБ России приостановила следствие по делу украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
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Теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла немку Ангелик Кербер в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.
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В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
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Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Коби является пятикратным чемпионом НБА, двукратным MVP финальной серии, двукратным олимпийским чемпионом, а также он 18 раз участвовал в матче всех звезд.
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Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
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Найдена самая дорогая квартира Москвы

Найдена самая дорогая квартира Москвы на начало 2020 года — таким объектом оказался пентхаус площадью 735 «квадратов» в строящемся доме на Патриарших прудах.
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У российского подростка во рту взорвалась электронная сигарета

У 17-летнего подростка из города Аткарск Саратовской области во рту взорвалась электронная сигарета.
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Минтруд упростил процедуру установления инвалидности

С 1 января 2020 года смягчены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии.
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В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5

На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
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