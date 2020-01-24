Энергетика
REGNUMЦена на нефть Brent опустилась ниже $61
По состоянию на 17:30 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в марте снизилась на 1,76% — до $60,95 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась ниже $61 в начале декабря 2019 года.
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Политика
В Кремле сообщили, что указа об отставке Суркова пока нет
Указа об освобождении Владислава Суркова от обязанностей пока не было, де-факто он продолжает оставаться помощником президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
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В Роспотребнадзоре не подтвердили подозрение на коронавирус у госпитализированного с температурой из Шереметьево пассажира.
Политика
Депутаты в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорила полномочия российской делегации.
Футбол
Братья Березуцкие вернулись в ЦСКА
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Общество
В работе почты Mail.Ru произошел сбой
В работе электронной почты Mail.Ru произошел сбой, подтвердили в Twitter сервиса.
Политика
Подданный Японии задержан в России за попытку собрать секретные данные
Подданный Японии 25 декабря 2019 года был задержан в России за попытку получения секретных материалов о российском военном потенциале.
Политика
Юрий Чайка представлен в должности полпреда президента в СКФО
Бывший генпрокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где представлен в качестве полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, передает корреспондент ТАСС.
Политика
Кремль не стал комментировать действия главы Чувашии
Официальный представитель Кремля отметил, что в правительстве осведомлены о действиях главы Чувашии.
Общество
Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года
Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года.
Шоу-бизнес
Российская актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
63-летняя советская, американская и российская актриса Наталья Андрейченко, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания", пропала в Мексике.
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
Музыка
Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях
Американская певица Билли Айлиш получила «Грэмми» в пяти из шести номинаций — «Песня года», «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом».
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На Украине зафиксировали первый случай коронавируса в 2020 году
На Украине зафиксировали один случай заболевания коронавирусом, информацию о заражении подтвердили в Киевском городском лабораторном центре минздрава страны 27 января.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Происшествия
На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Общество
Автодилеры предложили штрафовать за скрутку пробега у автомобилей
Глава ассоциация «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скрутку пробега у подержанных машин.
Экономика
ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
Общество
В Германии оценили потенциал сельского хозяйства РФ
Автор материала отмечает, что по итогам выставки сельского хозяйства «Зеленая неделя», прошедшая в Берлине, можно констатировать факт, что РФ обладает колоссальным потенциалом в сельском хозяйстве.
Политика
ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков
ФСБ России приостановила следствие по делу украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Теннис
Теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла немку Ангелик Кербер в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Коби является пятикратным чемпионом НБА, двукратным MVP финальной серии, двукратным олимпийским чемпионом, а также он 18 раз участвовал в матче всех звезд.
Культура
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Недвижимость
Найдена самая дорогая квартира Москвы
Найдена самая дорогая квартира Москвы на начало 2020 года — таким объектом оказался пентхаус площадью 735 «квадратов» в строящемся доме на Патриарших прудах.
Происшествия
У российского подростка во рту взорвалась электронная сигарета
У 17-летнего подростка из города Аткарск Саратовской области во рту взорвалась электронная сигарета.
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности
С 1 января 2020 года смягчены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии.
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.