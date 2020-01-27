Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $60
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:03 мск.
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Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
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