Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $60

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:03 мск.
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Коронавирус обрушил цены на нефть

Росбалт06:27

Цена нефти Brent опустилась ниже $60

ТАССвчера в 19:27

Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

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Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

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Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

РИА Новостивчера в 22:46

Цена нефти марки Brent упала ниже 60 долларов за бочку

REGNUMвчера в 21:39

Цена нефти Brent опустилась ниже $58 за баррель

ПРАЙМ04:33
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Общество

Назван вероятный источник китайского коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Вечерняя Москва вчера в 14:01
Общество

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
RT на русском 00:36
Общество

Как послание президента Федеральному собранию изменит жизнь россиян

Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в систему социальной защиты населения.
РИА Новости 24 января в 05:08
Общество

«Уральские авиалинии» прекратили полеты на Хайнань из-за коронавируса

Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» приостановил полеты из Екатеринбурга и Тюмени на остров Хайнань из-за вспышки коронавируса в Китае.
Известия 07:22
Политика

Польша в неоплатном долгу перед Россией, заявил посол Андреев

Польша находится в неоплатном долгу перед Россией, а не наоборот, заявил посол России в Польше Сергей Андреев журналистам в понедельник в Освенциме, где он участвует в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау".
РИА Новости 06:31
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после ложного сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 02:09
Происшествия

Пилот вертолета Брайанта погиб, но спас людей на земле

Газета.Ru 05:35
Политика

Депутаты в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорила полномочия российской делегации.
РБК 07:32
Футбол

Футболисты «Енисея» необоснованно получают огромные зарплаты

Футболисты "Енисея" необоснованно получают огромные зарплаты.
ИА Запад24 05:00
Авто

В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу

Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Автоновости дня 03:17
Общество

SIPRI сообщил об обогнавшем Россию по производству оружия Китае

Китай стал вторым в мире производителем оружия после США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
РБК 04:51
Политика

Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные

Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Известия 07:29
Политика

Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии

Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из политической силы.
РБК 07:39
Шоу-бизнес

Михаил Боярский без шляпы и очков выглядит другим человеком

Известнейший актер и самый преданный футбольный болельщик уже долгие годы на всех мероприятиях предстает в своем уникальном образе, в котором удачно сочетаются небольшие усы, очки и знаменитая шляпа.
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Теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла немку Ангелик Кербер в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.
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Происшествия

Астраханец 14 лет насиловал свою дочку

Вести.Ru 07:02
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В Москве 28 января ожидается самый сильный снегопад с начала зимы

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ЦБ назвал регионы с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО

Банк России по результатам мониторинга определил регионы с высоким риском недобросовестных действий на рынке ОСАГО.
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На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Российская газета 05:13
Общество

В работе Mail.ru произошел сбой

Пользователи Mail.ru сообщают о проблемах в работе сервиса, следует из данных Downdetector. Массовые жалобы начались примерно в 11:00.
Коммерсантъ 03:54
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На Украине зафиксировали первый случай коронавируса в 2020 году

На Украине зафиксировали один случай заболевания коронавирусом, информацию о заражении подтвердили в Киевском городском лабораторном центре минздрава страны 27 января.
Известия 07:16
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У российского подростка во рту взорвалась электронная сигарета

У 17-летнего подростка из города Аткарск Саратовской области во рту взорвалась электронная сигарета.
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Бывшая жена вспомнила о смерти дочери Джигарханяна

Бывшая жена Армена Джигарханяна Татьяна Власова в эфире программы «Судьба человека» рассказала, как народный артист пережил смерть единственной дочери.
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Общество

В Белоруссию пришла первая партия норвежской нефти

Вся партия норвежской нефти составляет 86 тысяч тонн. Она поступит на завод в Новополоцке в ближайшие две недели.
Аргументы недели вчера в 04:16
Политика

Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс может вернуться под украинский контроль самостоятельно, а в случае с Крымом нужна «другая схема».
RT на русском 25 января в 18:01
Авто

Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне

Журналисты составили список представленных на отечественном рынке марок автомобилей, которые не покупают российские автолюбители.
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Общество

Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Волгоградская правда вчера в 01:47
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Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru 25 января в 16:14
Общество

На митинге в защиту русского языка в Харькове произошли столкновения

Митинг в защиту русского языка и русскоязычных школ, организованный главой Харьковского отделения партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андреем Лесиком перед зданием облгосадминистрации, закончился, не успев начаться.
Интерфакс 07:10
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