Энергетика
КоммерсантъЦена нефти Brent опустилась ниже $60 впервые с ноября 2019 года
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $60 впервые с начала ноября 2019 года. По состоянию на 10:28 по мск нефть Brent подешевела на 2,051%, до $59,47 за баррель.
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Найдена мать брошенных в Шереметьеве детей
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Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
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Зонд «Паркер» начал четвертое тесное сближение с Солнцем
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В США Верховный суд одобрил ужесточение правил выдачи грин-карт
Как сообщает газета The Washington Post, 27 января Верховный суд США одобрил планы Белого дома ужесточить правила выдачи грин-карт, (вида на постоянное жительство в США).
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Экономика
Счетная палата РФ указала на риски финансовой системы РФ
Развитие финансового рынка РФ не соответствует масштабам российской экономики, а самому финансовому сектору присущи значительные риски, говорится в отчете Счётной палаты по итогам анализа реализации основных направлений развития финрынка РФ за 2016-2018 годы.
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В работе почты mail.ru произошел массовый сбой
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Авторами исследования «Новый коронавирус 2019-nCoV: ранняя оценка эпидемиологических показателей и прогнозы эпидемии» стали пять ученых из Ланкастерской медицинской школы при Ланкастерском университете (Великобритания), Университета Флориды (США) и Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания).
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
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Канадский искусственный интеллект предсказал вспышку коронавируса
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Эксперты в США оценили боевую эффективность вертолета Ми-24
Аналитики специализированного американского журнала The Aviationist оценили все "боевые плюсы" российского вертолета Ми-24, разработанного еще в СССР.
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Известный санкт-петербургский телекомментатор Геннадий Орлов сообщил, что у нападающего «Зенита» Александра Кокорина не было договоренностей о переходе в «Сочи».
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Мишустин назначил главу государственной мусорной компании
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главу государственной мусорной компании «Российский экологический оператор».
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Китайские медики выявили ещё один способ заражения коронавирусом
Врачи выяснили, что коронавирус, который поражает людей на всех континентах, способен проникать в организм через глаза.
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Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Экономика
Черногорские банки стали выдавать больше кредитов
С января по ноябрь 2019 года черногорскими банками было одобрено на 3,5 процента больше кредитов, чем за тот же период в 2018 году и составил 3,09 миллиарда евро.
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Официально: «История Сэма» для Metro: Exodus выйдет 11 февраля
Скриншоты дополнения Февраль станет важным месяцем для «Метро»: 15 числа «Исход» готовится к релизу в Steam, а 28 числа сборник Metro: Redux появится на Nintendo Switch.
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Агент Кузяева опроверг переговоры с «Динамо»
Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева опроверг информацию о том, что его сын переговоры с московским «Динамо».
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США предложили Китаю помощь в связи с коронавирусом
США готовы оказать Китаю любую необходимую помощь в связи с распространяющимся в стране коронавирусом, заявил американский президент Дональд Трамп.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
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«Ростов» объявил о расторжении контракта с защитником Маляровым
Защитник Кирилл Маляров покинул «Ростов», сообщает пресс-служба клуба.
Футбол
Эриксен прошел медобследование в «Интере»
Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прошел медицинское обследование в «Интере», сообщает Football Italia.
Наука
Биологические часы управляют коллагеном
Без длинных упругих молекул коллагена ни соединительная ткань, ни межклеточный матрикс не смогут выполнять свои функции.