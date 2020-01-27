Энергетика
КоммерсантъЦена нефти Brent опустилась ниже $60 впервые с ноября 2019 года
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $60 впервые с начала ноября 2019 года. По состоянию на 10:28 по мск нефть Brent подешевела на 2,051%, до $59,47 за баррель.
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Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз
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Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
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В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус
Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Экономика
Siemens оставит Россию без технологий — гендиректор «Силовых машин»
Технологии европейской компании Siemens не будут переданы России по политическим мотивам, заявил гендиректор российской компании «Силовые машины» Тимур Липатов 27 января, сообщает издание «Ведомости».
Шоу-бизнес
В Мексике ищут актрису Наталью Андрейченко
В Мексике пропала известная советская и российская актриса Наталья Андрейченко.
Политика
Почти четверть россиян поддержали объединение с Белоруссией
13% выступают за образование общего государства с единым руководством, 10% уверены, что Белоруссия должна войти в состав России.
Происшествия
Сахалинка присвоила около двух миллионов рублей «Почты России» и получила условный срок
Суд приговорил сахалинку к 3 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
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В Алжире разбился истребитель Су-30
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В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
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Самый богатый человек Украины купил виллу во Франции
Вокруг виллы раскинулась территория в 14 гектаров. Вилла Les Cedres теперь принадлежит самому богатому человеку Украины по версии Forbes.
Общество
В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения новым типом коронавируса подтвердили в немецкой федеральной земле Баварии.
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В Афганистане разбился самолет с пассажирами
В афганской провинции Газни сегодня, 27 января, крушение потерпел пассажирский лайнер государственной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines.
Наука
Обнаружены опасные для человека грибковые облака
В атмосфере и воздухе Земли неожиданно обнаружены опасные споры грибков, угрожающие здоровью.
Происшествия
Стали известны имена всех погибших при крушении вертолёта с Брайантом
Стали известны имена всех погибших при крушении вертолёта, в котором находился баскетболист Коби Брайант. Об этом сообщает издание Heavy.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьеве детей
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Политика
Трамп и Нетаньяху обсудили «сделку века»
Президент США Дональд Трамп провел в понедельник в Белом доме с и.о. премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху продуктивную встречу, на которой обсуждалась так называемая сделка века - план по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Армия и оружие
Россия поставила в Китай второй комплект С-400 «Триумф»
Военно-дипломатический источник ТАСС сообщил в понедельник: "Завершена поставка в Китай второго полкового комплекта С-400 в составе командного пункта, двух дивизионов пусковых установок, радиолокационных станций, энергетического и вспомогательного оборудования, запасных частей и инструментов".
Экономика
«А-Проперти» ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
Ранее "Мечел" отказался от заявленного обратного выкупа 34% акций в Эльге у Газпромбанка (банку принадлежат 49% акций в проекте).
Происшествия
Контрактник в Забайкалье сбежал к матери из-за побоев и вымогательств
Военнослужащий по контракту в Борзинском районе Забайкальского края сбежал из части к матери из-за того, что неизвестные гражданские люди как минимум дважды били его, вымогая деньги, сообщается 27 января на сайте Борзинского гарнизонного суда.
Общество
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Экономика
Альфа-банк и Алексей Хотин заключили мировое соглашение
Альфа-банк заключил второе мировое соглашение с компаниями Алексея Хотина, владельца рухнувшего банка «Югра», об урегулировании задолженности на $590 млн: стороны достигли договоренностей по всем инициированным банком судебным спорам.
Армия и оружие
Американские военные в Европе отработают сценарий «войны 2028 года»
Штаты уже начали переброску военной техники на территорию стран Балтии, а также Польши и Грузии - именно там и пройдут учения, которые в сценарии называются как «война 2028 года».
Политика
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.
Наука
В Удмуртии презентовали русско-удмуртский словарь, впервые обновленный за 60 лет
О словаре В июне 2019 года во время VI Всероссийской научной конференции финно-угроведов директор УдмФИЦ Михаил Альес сообщил журналистам, что ученые впервые за полвека создадут русско-удмуртский словарь, который содержит более 50 тыс. слов на 1,5 тыс. страницах.
Здоровье
Онколог прокомментировал случаи передачи рака от человека к человеку
Российский врач-онколог Даниил Щепеляев прокомментировал возможность передачи рака от человека к человеку.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову
Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.
Общество
В Москве начался самый сильный за зиму снегопад
Обещанный синоптиками самый сильный за зиму снегопад начался в Москве в ночь на вторник, 28 января, передает корреспондент РИА Новости.
Гаджеты
Выпущено ядро Linux 5.5
Выпущено ядро Linux 5.5 Для файловой системы Btrfs добавлена поддержка быстрых алгоритмов вычисления контрольных сумм xxhash64, blake2b и sha256.