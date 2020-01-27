В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $60 впервые с начала ноября 2019 года. По состоянию на 10:28 по мск нефть Brent подешевела на 2,051%, до $59,47 за баррель.

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 впервые с ноября 2019 года

Политика Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.

Общество Самый богатый человек Украины купил виллу во Франции Вокруг виллы раскинулась территория в 14 гектаров. Вилла Les Cedres теперь принадлежит самому богатому человеку Украины по версии Forbes.

Происшествия В Афганистане разбился самолет с пассажирами В афганской провинции Газни сегодня, 27 января, крушение потерпел пассажирский лайнер государственной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines.

Политика Трамп и Нетаньяху обсудили «сделку века» Президент США Дональд Трамп провел в понедельник в Белом доме с и.о. премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху продуктивную встречу, на которой обсуждалась так называемая сделка века - план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Армия и оружие Россия поставила в Китай второй комплект С-400 «Триумф» Военно-дипломатический источник ТАСС сообщил в понедельник: "Завершена поставка в Китай второго полкового комплекта С-400 в составе командного пункта, двух дивизионов пусковых установок, радиолокационных станций, энергетического и вспомогательного оборудования, запасных частей и инструментов".

Происшествия Контрактник в Забайкалье сбежал к матери из-за побоев и вымогательств Военнослужащий по контракту в Борзинском районе Забайкальского края сбежал из части к матери из-за того, что неизвестные гражданские люди как минимум дважды били его, вымогая деньги, сообщается 27 января на сайте Борзинского гарнизонного суда.

Общество Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.

Экономика Альфа-банк и Алексей Хотин заключили мировое соглашение Альфа-банк заключил второе мировое соглашение с компаниями Алексея Хотина, владельца рухнувшего банка «Югра», об урегулировании задолженности на $590 млн: стороны достигли договоренностей по всем инициированным банком судебным спорам.

Армия и оружие Американские военные в Европе отработают сценарий «войны 2028 года» Штаты уже начали переброску военной техники на территорию стран Балтии, а также Польши и Грузии - именно там и пройдут учения, которые в сценарии называются как «война 2028 года».

Политика Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.

Наука В Удмуртии презентовали русско-удмуртский словарь, впервые обновленный за 60 лет О словаре В июне 2019 года во время VI Всероссийской научной конференции финно-угроведов директор УдмФИЦ Михаил Альес сообщил журналистам, что ученые впервые за полвека создадут русско-удмуртский словарь, который содержит более 50 тыс. слов на 1,5 тыс. страницах.

Общество Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.

Общество В Москве начался самый сильный за зиму снегопад Обещанный синоптиками самый сильный за зиму снегопад начался в Москве в ночь на вторник, 28 января, передает корреспондент РИА Новости.