Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦена нефти Brent опустилась ниже $60 впервые с ноября 2019 года

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $60 впервые с начала ноября 2019 года. По состоянию на 10:28 по мск нефть Brent подешевела на 2,051%, до $59,47 за баррель.
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 19:55, Ашберн
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