Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $60
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:03 мск.
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Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
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После четвёртого гола подопечные Дмитрия Квартального немного расслабились и пропустили два гола. 4:2 – четвертая победа «Ак Барса».
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В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу
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О последствиях бесснежной зимы рассказал москвичам научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
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В субботу МИД Сирии уведомил Совбез ООН о том, что правительственные войска проводят военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо для защиты мирных граждан, обратившихся за помощью к сирийской армии.
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