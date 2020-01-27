Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель. Это произошло на фоне опасений из-за вспышки коронавируса.
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Brent может опуститься до $55 на фоне новостей о коронавирусе

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Центр энергетической экспертизы23 января в 20:31

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Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

РИА Новостивчера в 22:46

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель

RT на русском04:44
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