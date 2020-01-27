Энергетика
РИА НовостиЦена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель. Это произошло на фоне опасений из-за вспышки коронавируса.
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Эксперты ждут снижения цен на нефть из-за вируса в Китае
Центр энергетической экспертизы23 января в 20:31
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